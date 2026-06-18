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Fiscalia obre diligències d'investigació contra Pilar Rahola arran d'una denúncia per presumpte delicte d'odi

delicte d'odi
Fiscalia obre diligències d'investigació contra Pilar Rahola arran d'una denúncia per presumpte delicte d'odi

La denúncia, presentada per dos militants de l'OJS, atribueix a l'activista i comunicadora una presumpta incitació a l'odi contra la població palestina i complicitat amb el genocidi.

18/06/2026 Drets i Llibertats
La Secció Especialitzada de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona ha obert diligències d'investigació preprocessal contra la periodista i activista Pilar Rahola arran d'una denúncia presentada el passat mes de febrer per dos militants de l'Organització Juvenil Socialista (OJS).

Segons consta en el decret signat el 13 d'abril de 2026 per la fiscal delegada Marta Gloria López Catalá, la Fiscalia ha acordat incoar les diligències d'investigació número 161/2026. L'admissió a tràmit implica que el ministeri fiscal no ha descartat inicialment els fets denunciats i considera necessari practicar actuacions per determinar si existeixen indicis de responsabilitat penal.

Els denunciants sostenen que diverses manifestacions públiques i intervencions mediàtiques de Rahola podrien constituir un presumpte delicte d'odi contra la població palestina, així com una forma de complicitat amb el genocidi que, segons denuncien, està perpetrant l'Estat d'Israel contra el poble palestí. També afirmen que aquesta activitat formaria part d'una estratègia de propaganda destinada a justificar les actuacions israelianes i a generar hostilitat envers la població palestina.

En el marc de les diligències obertes, la Fiscalia ha encomanat les investigacions a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació (UCDOD), que haurà de recopilar informació i practicar les actuacions necessàries per aclarir els fets denunciats.

El procediment es troba actualment en fase d'investigació i resta pendent dels resultats de les diligències que determinin si existeixen elements suficients per continuar la tramitació judicial del cas.

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