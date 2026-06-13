Entitats veïnals denuncien la saturació turística als barris de l'entorn del Park Güell

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb), la Plataforma Can Baró i el Consell Veïnal del Turó de la Rovira han denunciat la situació de saturació que pateixen els barris de l'entorn del Park Güell a causa de la pressió turística. Les entitats asseguren que l'actual model, amb més de cinc milions de visitants anuals, està provocant un col·lapse permanent de la mobilitat i una pèrdua progressiva de qualitat de vida per al veïnat.
Segons els col·lectius veïnals, els carrers es troben ocupats diàriament per taxis, vehicles de transport amb conductor (VTC) i autocars turístics, mentre que les línies d'autobús utilitzades pels residents pateixen saturacions constants. Com a exemple, denuncien que la línia 116 ha hagut de ser retirada dels mapes digitals per evitar l'arribada massiva de visitants.
Les entitats consideren que les administracions públiques no estan donant resposta a una problemàtica que genera importants impactes socials, ambientals i de mobilitat. Per aquest motiu, reclamen una reducció urgent de la massificació turística al Park Güell, la recuperació d'una mobilitat eficient per als residents, un major control sobre taxis, VTC i autocars turístics, i compensacions reals en forma de serveis, transport i inversions per als barris afectats.
Els col·lectius alerten que la situació ha arribat a un punt límit i fan una crida a adoptar mesures immediates per garantir el dret del veïnat a viure als seus barris en condicions dignes.