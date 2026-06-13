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Entitats veïnals denuncien la saturació turística als barris de l'entorn del Park Güell

Turisme Massiu
Entitats veïnals denuncien la saturació turística als barris de l'entorn del Park Güell

Els barris diuen prou. La massificació turística del Park Güell ha col·lapsat la mobilitat, degradat la qualitat de vida del veïnat i convertit una situació ja preocupant en un problema crònic i insostenible.

13/06/2026 Drets i Llibertats

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb), la Plataforma Can Baró i el Consell Veïnal del Turó de la Rovira han denunciat la situació de saturació que pateixen els barris de l'entorn del Park Güell a causa de la pressió turística. Les entitats asseguren que l'actual model, amb més de cinc milions de visitants anuals, està provocant un col·lapse permanent de la mobilitat i una pèrdua progressiva de qualitat de vida per al veïnat.

Segons els col·lectius veïnals, els carrers es troben ocupats diàriament per taxis, vehicles de transport amb conductor (VTC) i autocars turístics, mentre que les línies d'autobús utilitzades pels residents pateixen saturacions constants. Com a exemple, denuncien que la línia 116 ha hagut de ser retirada dels mapes digitals per evitar l'arribada massiva de visitants.

Les entitats consideren que les administracions públiques no estan donant resposta a una problemàtica que genera importants impactes socials, ambientals i de mobilitat. Per aquest motiu, reclamen una reducció urgent de la massificació turística al Park Güell, la recuperació d'una mobilitat eficient per als residents, un major control sobre taxis, VTC i autocars turístics, i compensacions reals en forma de serveis, transport i inversions per als barris afectats.

Els col·lectius alerten que la situació ha arribat a un punt límit i fan una crida a adoptar mesures immediates per garantir el dret del veïnat a viure als seus barris en condicions dignes.

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