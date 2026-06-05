Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Documentació Hemeroteca

Els docents mantenen el pols amb Educació i convoquen vaga durant la visita del Papa

Catalunya SUD
Els docents mantenen el pols amb Educació i convoquen vaga durant la visita del Papa

La mobilització docent ha tornat a omplir aquest divendres els carrers de Barcelona per reclamar millores estructurals al sistema educatiu i rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i una part dels sindicats. Els convocants han anunciat una nova jornada de vaga per al 9 de juny, coincidint amb la visita del papa Lleó XIV i l'inici de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), mentre el Govern manté tancada la porta a noves negociacions.

05/06/2026 Hemeroteca
Milers de docents s'han manifestat aquest divendres pels carrers de Barcelona en una nova jornada de vaga convocada pels sindicats contraris al preacord signat entre el Departament d'Educació i una part de la representació sindical. La protesta ha culminat davant del Parlament sota el lema «Ha guanyat la dignitat educativa», després que la consulta al professorat rebutgés majoritàriament l'acord proposat pel Govern.

La jornada ha començat amb tres columnes de manifestants procedents de diferents punts del país. Una de les accions més destacades ha estat el tall de la ronda del Litoral durant més de dues hores, així com l'ocupació de la seu dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès per part de membres de la CGT, la COS i la Intersindical.

Segons els sindicats, la mobilització ha aplegat unes 90.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana n'ha xifrat l'assistència en 15.200. Els convocants insisteixen que el conflicte va més enllà de les qüestions salarials i denuncien una situació d'«emergència educativa» marcada per les ràtios elevades, la manca de recursos i l'excés de burocràcia.

Coincidint amb la manifestació, USTEC, CGT, Intersindical i COS han anunciat una nova jornada de vaga per al 9 de juny, coincidint amb la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i amb el primer dia de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Els sindicats han reclamat al Departament que reprengui les negociacions amb el comitè de vaga, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha reiterat que «el moment de la negociació s'ha acabat» i ha defensat el preacord com un marc «suficient i realista» per millorar el sistema educatiu.

Per la seva banda, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha demanat que la visita papal es desenvolupi amb normalitat i ha reclamat als sindicats que no la «instrumentalitzin», tot defensant el dret a la protesta i la llibertat d'expressió.

La mobilització d'aquest divendres tanca el cicle de vagues iniciat les darreres setmanes, però el conflicte entre una part important del professorat i el Departament d'Educació continua obert.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Fèlix Goñi, Martí Marcó i la generació de 1979
  2. Els mestres de loportunitat
  3. "La Flama" dedica la seva biblioteca a Joan Rocamora, referent de compromís, cultura i llibertat
  4. Les biblioteques públiques inicien una vaga indefinida per denunciar la precarietat del sector
  5. El SEPC convoca una vaga estudiantil el 26 de maig en defensa de leducació pública
  6. Som un poble rebel
  7. 3a Trobada nacionalista dels Països Catalans a Girona
  8. De multes, grafitis i un servei de rodalies que no funciona
  9. Missatge de la Flama del Canigó 2026, per Ramon Torra
  10. Per una politització de la memòria
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid