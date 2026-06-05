Els docents mantenen el pols amb Educació i convoquen vaga durant la visita del Papa

La jornada ha començat amb tres columnes de manifestants procedents de diferents punts del país. Una de les accions més destacades ha estat el tall de la ronda del Litoral durant més de dues hores, així com l'ocupació de la seu dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès per part de membres de la CGT, la COS i la Intersindical.
Segons els sindicats, la mobilització ha aplegat unes 90.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana n'ha xifrat l'assistència en 15.200. Els convocants insisteixen que el conflicte va més enllà de les qüestions salarials i denuncien una situació d'«emergència educativa» marcada per les ràtios elevades, la manca de recursos i l'excés de burocràcia.
Coincidint amb la manifestació, USTEC, CGT, Intersindical i COS han anunciat una nova jornada de vaga per al 9 de juny, coincidint amb la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i amb el primer dia de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Els sindicats han reclamat al Departament que reprengui les negociacions amb el comitè de vaga, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha reiterat que «el moment de la negociació s'ha acabat» i ha defensat el preacord com un marc «suficient i realista» per millorar el sistema educatiu.
Per la seva banda, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha demanat que la visita papal es desenvolupi amb normalitat i ha reclamat als sindicats que no la «instrumentalitzin», tot defensant el dret a la protesta i la llibertat d'expressió.
La mobilització d'aquest divendres tanca el cicle de vagues iniciat les darreres setmanes, però el conflicte entre una part important del professorat i el Departament d'Educació continua obert.
La manifestació unitària es dirigeix cap al Parlament de Catalunya. La nova jornada de vaga educativa ha arrencat amb una acció a les oficines dels serveis territorials d’Educació del Barcelonès.— Directa (@La_Directa) June 5, 2026
🔗https://t.co/OMWbjyFOwq
📸@Chichiflesky pic.twitter.com/1kclsr4trh