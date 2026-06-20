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El Casal de Perpinyà celebra la seva Festa Major amb música, cultura popular i activitats per a tota la família

Sant Joan 2026
El Casal de Perpinyà celebra la seva Festa Major amb música, cultura popular i activitats per a tota la família

La plaça del Mercat de Sant Martí acollirà aquest diumenge una jornada festiva oberta a tothom coincidint amb la Festa de la Música i la proximitat de la diada de Sant Joan.

20/06/2026 Res-pública

La plaça del Mercat de Sant Martí de Perpinyà acollirà aquest diumenge 21 de juny una nova edició de la Festa Major del Casal de Perpinyà, una jornada plena d'activitats culturals, música i convivència que vol convertir l'espai públic en un punt de trobada obert a tota la ciutadania.

Coincidint amb la Festa de la Música i amb el diumenge més proper a la diada de Sant Joan, el Casal ha preparat una programació gratuïta pensada per a totes les edats i amb una clara voluntat de promoció de la llengua i la cultura catalanes.

La celebració començarà a les 11 del matí amb l'espectacle participatiu de l'animador infantil Jaume Barri, que convidarà petits i grans a ballar i compartir experiències a través de diferents estils musicals.

Mitja hora més tard, els jogaires i trucaires del Casal organitzaran partides obertes de truc i de scrabble en català, una proposta que combina lleure, socialització i promoció de la llengua.

La jornada continuarà amb un aperitiu popular a les 12.30 h i, posteriorment, amb un dinar de germanor a partir de les 13 h. El menú inclourà fideuà, amb opció vegetariana, i les tradicionals coques de Sant Joan.

La música tornarà a prendre protagonisme a la tarda amb l'actuació de la cantautora vallespirenca Paola Escudero, que presentarà algunes de les cançons del seu nou treball, L'Aigua Clara, un EP previst per al pròxim setembre. Les seves composicions, influenciades pel reggae i la rumba, exploren temes com les arrels, la identitat, l'amor per la música i la necessitat de construir comunitat en un món cada vegada més individualista.

La festa es clourà amb una sessió del DJ Raph Dumas, que entre les 16 i les 19 hores oferirà un recorregut musical obert a diferents estils i influències amb la voluntat de crear ponts entre cultures i territoris.

Durant tota la jornada també hi haurà parades d'entitats vinculades al Casal de Perpinyà i els jocs de fusta de La Case du Jeu, reforçant el caràcter familiar i comunitari de la celebració.

Amb aquesta Festa Major, el Casal de Perpinyà torna a reivindicar l'espai públic com a lloc de trobada, cultura i cohesió social, tot oferint una jornada festiva oberta a tothom i plenament arrelada a la realitat cultural catalana de la Catalunya Nord.

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