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Eixarcolant impulsa la biodiversitat i la diversificació dels cultius de secà a Bellmunt-Almenara

biodiversitat
Eixarcolant impulsa la biodiversitat i la diversificació dels cultius de secà a Bellmunt-Almenara

El projecte promou la introducció de plantes silvestres comestibles i fruiters tradicionals per millorar els hàbitats i generar noves oportunitats per a la pagesia local.

18/06/2026 Territori

El Col·lectiu Eixarcolant impulsa un projecte de millora de la biodiversitat i dels hàbitats agraris a l'Espai Natural Protegit de Bellmunt-Almenara, a la plana de Lleida. La iniciativa, finançada pel Fons de Patrimoni Natural de la Generalitat de Catalunya, aposta per la diversificació dels cultius de secà amb espècies silvestres comestibles i fruiters tradicionals adaptats a les condicions climàtiques de la zona.

L'espai natural, on més del 83% de la superfície està ocupada per conreus extensius de secà, principalment ordi i blat, afronta dificultats derivades de la baixa fertilitat dels sòls, la sequera i la sobrepoblació de conills. Davant aquesta realitat, el projecte pretén afavorir una agricultura més resilient i compatible amb la conservació de la biodiversitat.

Entre les actuacions ja iniciades destaca el cultiu en extensiu de roella, fonoll i botja, tres espècies silvestres comestibles presents de manera natural a l'entorn i amb potencial valor comercial. Paral·lelament, s'estan renaturalitzant els marges agrícoles amb la plantació de codonyers, magraners, figueres, lledoners, oliveres i ametllers.

El projecte també inclou accions de voluntariat ambiental. El passat 12 de juny una jornada participativa va permetre fer tasques de manteniment i reg dels arbres plantats durant l'hivern per garantir-ne l'arrelament. La trobada va servir també per donar a conèixer la iniciativa i els usos alimentaris de les espècies silvestres a través d'un tast de productes elaborats amb aquestes plantes.

La iniciativa compta amb el suport dels municipis de l'entorn, del grup LEADER Espais Naturals de Ponent i de la Generalitat de Catalunya.

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