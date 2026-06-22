Decidim! defensa que la substitució lingüística no és inevitable i reclama sobirania

Decidim! ha reivindicat la necessitat de disposar de més sobirania política per garantir el futur de la llengua i ha rebutjat que la substitució lingüística sigui un fenomen inevitable.
En un missatge difós a les xarxes socials, la formació valencianista ha defensat que nombrosos pobles d'arreu del món han estat capaços d'integrar milions de persones sense renunciar a la seva llengua pròpia. «Ens diuen que la substitució lingüística és inevitable. Però arreu del món hi ha pobles que han integrat milions de persones sense renunciar a la seua llengua», assenyala la formació.
Segons Decidim, el problema no rau en la diversitat cultural o lingüística derivada dels moviments migratoris, sinó en la manca d'eines polítiques per desenvolupar les polítiques lingüístiques necessàries. «El problema no és la diversitat. El problema és la manca de sobirania per decidir les polítiques que necessita el País Valencià», afirma el comunicat.
La formació sosté que la preservació i la promoció del valencià requereixen mesures actives en àmbits com l'educació, els mitjans de comunicació, l'administració pública i la cohesió social. En aquest sentit, defensa que la llengua ha de ser un element central de les polítiques de país.
El posicionament de Decidim s'emmarca en el debat sobre la situació del català al País Valencià, en un context marcat per la preocupació de diverses entitats i col·lectius pel retrocés de l'ús social de la llengua i per les polítiques impulsades pels actuals governs autonòmics i municipals.
Amb aquest missatge, la formació sobiranista insisteix que el futur del valencià no depèn únicament de factors demogràfics, sinó també de les decisions polítiques i de la capacitat de les institucions per garantir-ne la transmissió i l'ús social.
Ens diuen que la substitució lingüística és inevitable.— Decidim (@Decidim_) June 21, 2026
Però arreu del món hi ha pobles que han integrat milions de persones sense renunciar a la seua llengua.
El problema no és la diversitat.
El problema és la manca de sobirania per decidir les polítiques que necessita el PV pic.twitter.com/HKNsakoevH