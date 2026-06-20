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Convocada una nova manifestació a Paiporta sota el lema «Mazón a presó»

Gota Freda
Convocada una nova manifestació a Paiporta sota el lema «Mazón a presó»

Les entitats convocants reclamen que l'expresident de la Generalitat siga jutjat per la gestió de la dana que va causar 230 víctimes mortals

20/06/2026 Drets i Llibertats

Entitats socials, associacions de víctimes i col·lectius ciutadans han convocat per aquest diumenge 28 de juny una nova manifestació a Paiporta sota el lema «Mazón a presó» per exigir responsabilitats polítiques i judicials per la gestió de la dana del 29 d'octubre de 2024, que va causar 230 víctimes mortals al País Valencià.

La mobilització començarà a les 19.00 hores a la plaça de l'Església de Paiporta, una de les poblacions més castigades per la riuada i convertida en símbol de la tragèdia. Les entitats convocants reclamen que l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, siga jutjat i rebutgen que l'aforament com a diputat puga convertir-se en un obstacle per a la investigació judicial dels fets.

La convocatòria dona continuïtat a les mobilitzacions que des de fa mesos impulsen les associacions de víctimes i més de dues-centes entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià sota les demandes de «veritat, justícia i reparació». Els col·lectius denuncien que, dinou mesos després de la catàstrofe, encara no s'han assumit responsabilitats polítiques i que moltes preguntes continuen sense resposta.

Durant la darrera gran manifestació, celebrada a València el passat 30 de maig, les víctimes van reiterar la seva oposició a l'aforament de Mazón i van defensar que la investigació judicial oberta al Jutjat d'Instrucció número 3 de Catarroja és l'espai on s'han d'aclarir les responsabilitats sobre la gestió de l'emergència.

Les entitats convocants han anunciat que continuaran mobilitzant-se fins que s'esclarisquen els fets i s'assumisquen les responsabilitats polítiques i judicials derivades d'una tragèdia que va marcar profundament el País Valencià.

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