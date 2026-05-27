Nova manifestació multitudinària a València sota els crits Conselleria dimissió"

La majoria sindical que sosté la vaga —integrada per STEPV, CCOO i UGT— ha rebutjat la nova proposta presentada per la Conselleria que dirigeix Carmen Ortí, qualificant-la d’“insuficient” i denunciant “mala fe negociadora”.
El document enviat per Educació inclou millores salarials ja pactades amb els sindicats ANPE i CSIF, una reducció gradual de ràtios i diverses mesures sobre infraestructures, burocràcia i inclusió educativa. Tot i això, els sindicats denuncien que la proposta manté ràtios “pitjors que les estatals”, no concreta la recuperació de plantilles retallades i tracta el valencià “com una burla”.
Entre les principals discrepàncies hi ha precisament la reducció del nombre d’alumnes per aula. La Conselleria planteja arribar progressivament a 22 alumnes a infantil i primària, 25 a l’ESO i 30 a batxillerat, però els sindicats consideren que les xifres continuen sent insuficients i per sota dels compromisos inicials.
Els representants sindicals també critiquen la manca de compromisos pressupostaris concrets i denuncien que moltes de les mesures anunciades només són “bones intencions sense dates ni garanties d’execució”.
La tensió als centres continua augmentant. STEPV ha denunciat intents d’algunes direccions de substituir professorat vaguista en proves d’accés de Formació Professional, una pràctica que el sindicat considera il·legal i contrària al dret fonamental de vaga.
Mentrestant, milers de docents han tornat a omplir els carrers de València en una nova manifestació multitudinària marcada pels crits de “Conselleria dimissió” i per la defensa de l’escola pública i del valencià. Els sindicats asseguren que la mobilització no afluixa i adverteixen que el conflicte es podria allargar si no hi ha concessions reals per part del Govern valencià.
Milers i milers de persones han omplit València en la tercera gran manifestació del sector educatiu en vaga indefinida. I arreu del País Valencià, les mobilitzacions no s’aturen. Els governs privatitzadors s’han trobat un poble unit, digne i combatiu. #Guanyarem pic.twitter.com/J5zqd850g8— Decidim (@Decidim_) May 27, 2026