Milers de docents, famílies i estudiants tornen a omplir els carrers de València en defensa de leducació pública

Milers de docents, famílies i estudiants han tornat a eixir aquest divendres als carrers de València en una nova jornada de vaga educativa al País Valencià, marcada pel bloqueig de les negociacions entre els sindicats i la Conselleria d’Educació, dirigida per Carmen Ortí. La mobilització, convocada en el marc de la vaga indefinida iniciada l’11 de maig, ha convertit el centre de la ciutat en un clam massiu en defensa de l’educació pública, el valencià i unes condicions dignes per al professorat.
La protesta arriba després del fracàs de la reunió celebrada dimecres entre els sindicats i la consellera, una trobada que es va trencar només onze minuts després de començar. Les organitzacions sindicals van rebutjar la proposta presentada pel govern valencià i també la petició de suspendre la vaga indefinida per continuar negociant.
El conflicte s’ha agreujat encara més després que més de 270 membres d’equips directius de centres educatius presentaren la dimissió en bloc com a mostra de protesta per la manca d’acord entre Educació i els sindicats.
La manifestació d’aquest divendres ha eixit des de la Conselleria d’Hisenda, al carrer del Palau, i havia de finalitzar davant el Palau de la Generalitat, tot i que finalment el recorregut s’ha modificat i ha conclòs a la plaça de la Mare de Déu. Des de l’inici de la protesta, centenars de manifestants han protagonitzat una sonora xiulada davant les portes de la conselleria, mentre els carrers del centre històric quedaven pràcticament col·lapsats per la multitud de participants.
Durant la marxa s’han pogut veure pancartes amb lemes com “Els docents que lluitem, també ensenyem”, “La diversitat s’atén amb recursos, no amb màgia”, “Conselleria, menys fum, més docents” o “El valencià és oficial, no opcional”. Molts dels assistents també han reclamat la dimissió de Carmen Ortí.
La mobilització ha estat acompanyada per una banda de música creada expressament per a l’ocasió, integrada per alumnat i professorat de l’Horta Sud, amb l’objectiu de simbolitzar la unitat de la comunitat educativa i reflectir el profund malestar existent dins el sector.
En paral·lel a les mobilitzacions, el govern valencià i el Partit Popular han incrementat els atacs contra el professorat. El president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, i dirigents del PP han acusat els docents de fer una vaga “política” i fins i tot de “simular” baixes laborals, unes declaracions que han estat fortament criticades pels sindicats i per sectors de la comunitat educativa.
Els sindicats mantenen, de moment, la vaga indefinida i preparen una nova contraproposta per intentar desencallar la negociació. Marc Candela, portaveu de l’STEPV, ha afirmat que el conflicte només es podrà resoldre. si la conselleria accepta reobrir les negociacions i concreta mesures i recursos reals per a l’escola pública