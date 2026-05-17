Més de 70 persones participen en la XXII Marxa per la Desmilitarització de la Serra dAitana

Més de 70 persones procedents de diferents comarques del País Valencià han participat en la XXII Marxa per la Desmilitarització de la Serra d’Aitana, convocada per tretze organitzacions pacifistes, ecologistes, feministes i defensores de la terra sota el lema “Parem totes les guerres”.
Com cada any, la marxa ha reivindicat el desmantellament de les instal·lacions militars situades al cim d’Aitana i la protecció mediambiental d’aquest espai natural. La convocatòria també ha servit per denunciar les guerres, els genocidis i els processos de remilitarització que travessen la societat actual.
Les participants han recorregut els camins que connecten el Safari Aitana amb l’accés a les instal·lacions militars, al port de Tudons. Un cop finalitzada la marxa, s’ha llegit el manifest “Tan de la terra com Aitana”, que vincula la defensa de la serra amb la lluita contra la guerra i el militarisme.
El text denuncia que el cim d’Aitana ha estat “usurpat a la calcària i a la saba, a la cultura i a la cadena tròfica” per posar-lo al servei d’una estructura militar que, segons el manifest, contribueix a “armar exterminadors de pobles”. Davant d’això, les entitats convocants reivindiquen una “humanitat conscient” basada en l’empatia, la cura i la justícia.
La jornada ha acabat amb espais de convivència, esmorzar i dinar de germanor, una ruta botànica guiada i diverses excursions per la zona. El manifest conclou amb una crida clara: “No oblidem Aitana! Ni a ningú que patisca! Per una humanitat i una serra lliures! No a l’assassinat! No a la guerra!”
Organizaciones convocantes de la Marcha:
Alternativa Antimilitarista-Moc València / Amigues i Amics de Palestina de l’Alcoià i el Comtat / Ateneu Cultural El Panical (Alcoi) / Ateneu Popular Del Pla-Carolines / Casal d’ACPV Elx / Colla Ecologista La Carrasca – Ecologistes en Acció d’Alcoi (Alcoi) / Col.lectiu 8 març i Dones (el Comtat i l’Alcoià) / Eco Xarxa L’Alacantí / Elx per la Pau / Grup Tortuga Antimilitarista (Elx-Alacant) / Grup pel Desarmament i per la Pau de la Safor / Defensa del País Valencià.