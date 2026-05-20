La vaga educativa indefinida al País Valencià continuarà després del rebuig sindical a la proposta de la Conselleria

La vaga indefinida del sector educatiu al País Valencià continuarà després que els principals sindicats docents hagin rebutjat la proposta presentada per la Conselleria d’Educació en una reunió amb la consellera Carmen Ortí que només ha durat onze minuts.
La trobada, marcada per la tensió entre les parts, havia de servir perquè els sindicats decidissin si acceptaven l’acord plantejat pel departament d’Educació a canvi de desconvocar la vaga iniciada la setmana passada. Tanmateix, segons fonts sindicals, el rebuig al document ha estat “total” i la reunió ha acabat sense cap acostament.
A l’exterior, desenes de docents concentrats davant la Conselleria han rebut els representants sindicals amb aplaudiments i crits de “Consellera dimissió” i “No tenim por”, reclamant que l’administració continuï negociant.
Segons ha explicat el sindicat STEPV, la consellera ha iniciat la reunió plantejant dues qüestions: “si desconvoquem la vaga i si acceptem l’acord”. El sindicat ha respost negativament argumentant que només un 6% del professorat avala la proposta de la Conselleria.
Durant la reunió, els representants de l’STEPV han lliurat a la consellera una “radiografia real dels centres” elaborada a partir de les problemàtiques traslladades pels equips directius i han reclamat reobrir les negociacions per atendre les demandes del professorat. “La unitat sindical continua intacta”, han remarcat després de la trobada.
Els sindicats també han fet públics els resultats d’una consulta al professorat en què han participat més de 31.000 docents. Segons aquestes dades, el 78% rebutja l’acord proposat per la Conselleria, mentre que només un 6% l’avala sense condicions. Un altre 16% acceptaria la proposta només si incorporés millores salarials vinculades a l’IPC.
La recuperació del poder adquisitiu, la reducció de ràtios i la millora de les plantilles apareixen com les principals reivindicacions del conflicte. A més, prop del 60% dels participants en la consulta aposten per mantenir la vaga indefinida com a principal eina de pressió.
La mobilització, convocada per sindicats com STEPV, CCOO, UGT, CGT, CNT i altres organitzacions educatives, entra així en la seva vuitena jornada enmig d’una escalada del conflicte laboral i social al sistema educatiu valencià.