Es manté la crida a la vaga docent després duna mesa sense acord amb el Departament

La mesa de negociació entre els sindicats docents i el Departament d’Educació ha acabat aquest dilluns sense acord, fet que ha reforçat la crida d’USTEC-STEs a participar massivament en la vaga convocada aquest dimarts arreu de Catalunya.
Segons ha explicat el portaveu sindical Joan Ribet, la proposta presentada pel Departament inclou un complement salarial de 35,50 euros mensuals per a tot el col·lectiu docent, la implementació en tres anys —i no en quatre— dels 200 euros pactats anteriorment amb UGT i CCOO, així com el reconeixement i pagament del deute dels estadis, tot i que sense concretar terminis.
Des d’USTEC consideren que aquestes mesures són “completament insuficients” i reclamen increments salarials “significatius” durant els pròxims anys, a més d’un compromís real amb l’escola inclusiva, la reducció de la burocràcia i la sobrecàrrega laboral, i una major democràcia als centres educatius.
El sindicat ha fet una crida a “fer una nova demostració de força” amb una participació massiva a la vaga per pressionar el Govern perquè posi sobre la taula un acord més ampli i amb garanties per al conjunt del professorat.
Fonts sindicals també han confirmat que abans de les mobilitzacions previstes no hi haurà cap tall de carreteres ni accions similars.