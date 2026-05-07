Els sindicats acusen Educació dimmobilisme i mantenen la convocatòria de vaga

En un comunicat conjunt, els sindicats lamenten la contradicció entre el discurs públic de la consellera d’Educació, Esther Niubó, que assegura tenir la “mà estesa” al diàleg, i la realitat de les negociacions. Denuncien que durant la mediació no hi va haver cap nova proposta ni cap acostament per part del Departament.
Tot i això, les organitzacions sindicals reiteren la seva disposició a continuar negociant i arribar a un acord, però exigeixen superar el marc actual pactat i incorporar millores “reals” en les condicions laborals, amb la corresponent dotació pressupostària.
En aquest sentit, reclamen una reunió amb la consellera abans del pròxim dilluns 11 de maig i demanen que el Departament presenti propostes concretes en relació amb les reivindicacions que els sindicats fa mesos que posen sobre la taula. Adverteixen, a més, que si Educació manté l’actual actitud “immobilista”, les mobilitzacions i la vaga continuaran.