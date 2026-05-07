Els sindicats acusen Educació dimmobilisme i mantenen la convocatòria de vaga

"Si realment, com diu la consellera, el Departament està disposat a negociar i posar remei a aquest conflicte, esperem que ens convoquin a la negociació abans del proper dilluns dia 11 amb propostes concretes de millora que permetin desconvocar la vaga", manifesten els sindicats.

07/05/2026 Educació
Els sindicats convocants de la vaga educativa, majoritaris a l’ensenyament públic, han denunciat la manca de voluntat negociadora del Departament d’Educació i Formació Professional després que la mediació celebrada aquest dimecres al Departament de Treball acabés sense acord. Les organitzacions sindicals asseguren que el Departament no s’ha mogut “ni un mil·límetre” de l’acord de mínims subscrit amb sindicats minoritaris, una situació que, segons afirmen, agreuja el conflicte laboral al sector educatiu.

En un comunicat conjunt, els sindicats lamenten la contradicció entre el discurs públic de la consellera d’Educació, Esther Niubó, que assegura tenir la “mà estesa” al diàleg, i la realitat de les negociacions. Denuncien que durant la mediació no hi va haver cap nova proposta ni cap acostament per part del Departament.

Tot i això, les organitzacions sindicals reiteren la seva disposició a continuar negociant i arribar a un acord, però exigeixen superar el marc actual pactat i incorporar millores “reals” en les condicions laborals, amb la corresponent dotació pressupostària.

En aquest sentit, reclamen una reunió amb la consellera abans del pròxim dilluns 11 de maig i demanen que el Departament presenti propostes concretes en relació amb les reivindicacions que els sindicats fa mesos que posen sobre la taula. Adverteixen, a més, que si Educació manté l’actual actitud “immobilista”, les mobilitzacions i la vaga continuaran.

