El Sindicat de lHabitatge de Palma denuncia anys dinsalubritat en un edifici malgrat una ordre judicial i subvencions públiques

l Sindicat de l’Habitatge de Palma ha denunciat públicament la “ineficàcia” dels jutjats, de l’Ajuntament de Palma i de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura per haver permès, segons asseguren, que una comunitat de propietaris mantingui durant anys una situació “d’extrema insalubritat” en un habitatge afectat per filtracions, amiant i greus deficiències estructurals.
Segons explica el sindicat, el jutjat civil va emetre el 16 de gener de 2024 una sentència d’execució que obligava la comunitat de propietaris a substituir en un termini de dos mesos un baixant deteriorat que conté amiant. L’estructura, afirmen, presenta fissures i pèrdues a les juntes, provocant infiltracions d’aigües residuals, males olors, proliferació d’insectes i corrosió de materials. Fa pocs dies, asseguren, el doble sostre de l’habitatge afectat es va desplomar.
Malgrat que la família afectada va presentar un escrit d’impuls judicial a principis de 2025, el sindicat denuncia que el jutjat “ha restat inactiu” i que l’ordre d’execució continua sense complir-se.
L’organització també critica que la comunitat de propietaris hagi rebut una subvenció de 89.000 euros procedent dels fons europeus Next Generation, dels quals ja s’haurien avançat 40.000 euros. Segons el Sindicat de l’Habitatge, la normativa de les ajudes obliga a la desamiantització de l’edifici, però el projecte aprovat no contempla la substitució completa del baixant afectat.
A més, denuncien que un sector de la comunitat vinculat a l’empresa “Mallorca Construye”, encarregada de les obres, hauria pressionat reiteradament la família afectada per permetre una reparació parcial del baixant i evitar les mesures reglamentàries de protecció davant els riscos de l’amiant.
El sindicat també alerta que el projecte subvencionat ha prioritzat “l’embelliment de l’escala i la millora d’alguns habitatges” mentre s’han ignorat goteres i altres deficiències greus presents al pis afectat.
Segons expliquen, un membre de la família denunciant va assumir la presidència de la comunitat el desembre passat, però acusa l’empresa administradora “Fincas Mayurqa” i el sector majoritari de la comunitat d’impedir-li exercir el càrrec i d’amagar-li documentació oficial, tot i haver-la reclamada notarialment.
El Sindicat de l’Habitatge també assegura que tant el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma com la Conselleria d’Habitatge i la Direcció General d’Arquitectura han estat informats reiteradament d’aquestes presumptes irregularitats “sense haver rebut resposta”.
Finalment, denuncien que a finals de gener de 2026 la família afectada va patir un acte vandàlic després que una persona desconeguda enganxàs amb cola els panys de la porta de l’habitatge, obligant-los a substituir tota la serralleria.
La comunitat de propietaris té fins al 30 de juny per finalitzar unes obres que continuen subvencionades amb fons públics.