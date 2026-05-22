Educació i sindicats tanquen una nova reunió sense acord i mantenen obert el conflicte

La reunió d’aquest divendres entre el Departament d’Educació i els sindicats convocants de la vaga docent ha tornat a acabar sense acord després de dues hores de negociació, en una nova mostra del bloqueig que continua marcant el conflicte educatiu a Catalunya. Tot i això, les dues parts s’han emplaçat a reprendre les converses dimarts vinent al migdia, en una trobada que pot ser decisiva davant la possibilitat d’una nova escalada de les mobilitzacions.
Els sindicats han sortit decebuts de la reunió i han criticat durament la proposta presentada pel Departament, que consideren allunyada de la contraproposta unitària acordada per les organitzacions convocants de la vaga. Des del Departament, en canvi, defensen que la seva oferta és “equilibrada” i que permet “donar sortida” a una part important de les reivindicacions del sector.
La proposta del Departament passa per augmentar entre un 25% i un 50% diversos complements salarials ja existents, així com crear-ne de nous, però continua rebutjant establir un complement lineal universal d’entre 478 i 544 euros mensuals per a tot el professorat, una de les principals exigències sindicals.
Entre les mesures plantejades per Educació hi ha l’increment dels complements de tutoria a infantil, primària i secundària, dels coordinadors digitals i de les direccions, així com la creació de nous complements vinculats a cotutories, centres de màxima complexitat o treballs de recerca. També es proposa recuperar el complement de càtedra i crear 1.000 places de catedràtics de secundària entre 2027 i 2030.
La proposta afectaria més de 104.000 docents de l’ensenyament públic i concertat, aproximadament el 86% de la plantilla educativa.
Els sindicats, però, insisteixen que el plantejament del Departament deixa fora una part important del professorat i no resol la pèrdua acumulada de poder adquisitiu. La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, ha afirmat que la proposta “no és acceptable” i ha exigit que el govern presenti dimarts una oferta “d’acord amb el marc unitari” i vinculada a mecanismes de garantia salarial associats a l’IPC.
Des de la CGT Ensenyament, Laura Gené ha acusat el Departament de “no haver fet els deures” i de presentar una proposta que “no té res a veure amb la proposta unitària”, mentre que Gabriel Ramírez, de la Intersindical, ha assegurat que Educació “o bé no entén, o no té capacitat de negociar”.
Malgrat les discrepàncies, sindicats com la CGT o la Intersindical han tornat a asseure’s a la mesa negociadora després d’haver abandonat reunions anteriors en desacord amb l’estratègia del Departament.
El calendari de mobilitzacions continua, tot i que aquest divendres i dilluns no hi haurà aturades per coincidir amb dies de lliure disposició en molts centres. La vaga es reprendrà dimecres vinent amb una nova “aturada de país”, mentre els sindicats adverteixen que si dimarts no hi ha avenços reals les protestes es podrien intensificar encara més.