Educació i sindicats reprenen les negociacions però mantenen la vaga

20/05/2026 Educació

La reunió entre els sindicats educatius i el Departament d’Educació de la Generalitat ha acabat aquest dimecres sense acord, però amb el compromís de reprendre les negociacions els pròxims dies per intentar desencallar el conflicte que manté els docents en vaga a Catalunya.

La mesa sectorial, que s’ha allargat durant unes tres hores, ha abordat la darrera proposta presentada pel Departament, centrada principalment en accelerar la implementació de la pujada salarial pactada anteriorment amb CCOO i UGT. A la trobada hi ha participat la consellera d’Educació, Esther Niubó.

Malgrat alguns acostaments, els sindicats continuen considerant insuficient la proposta del Govern, especialment en matèria salarial, reducció de ràtios, reforç de plantilles i recursos per a l’escola inclusiva. Les organitzacions sindicals també reclamen mesures contra la burocratització dels centres i més estabilitat laboral per al professorat.

Durant la jornada, docents concentrats davant del Departament han protagonitzat mobilitzacions i talls puntuals a la Via Augusta coincidint amb la reunió de la mesa sectorial.

Els sindicats mantenen les convocatòries de vaga i han fet una crida a participar en la jornada de mobilització prevista per al 27 de maig. Les organitzacions asseguren que mantindran la pressió als carrers mentre no hi hagi avenços significatius en la negociació.

El conflicte continua evidenciant la divisió sindical al sector educatiu després de l’acord signat mesos enrere entre el Departament i CCOO i UGT, qüestionat per la resta d’organitzacions convocants de la vaga. 

