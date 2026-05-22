Docents de les Terres de l'Ebre i del Baix Maestrat uneixen forces en defensa de l'escola pública

El personal educatiu de les Terres de l’Ebre i de les comarques del nord del País Valenciè ha explicat que aquesta acció conjunta neix amb la voluntat d’unir forces en la lluita per una educació pública de qualitat i en la nostra llengua. L’acció consistirà en una baldanada popular sota una pancarta amb el lema: “La Sénia no és cap frontera”.
La protesta vol visualitzar la unitat del personal educatiu dels dos territoris davant unes problemàtiques que consideren compartides, malgrat les diferents fronteres administratives i els governs implicats. Entre les principals reivindicacions assenyalen la sobrecàrrega de feina, les ràtios excessives, la manca de recursos, l’excés de burocràcia i uns salaris insuficients.
Els participants denuncien també la manca de voluntat negociadora de les administracions educatives, una situació que, segons alerten, està provocant un “bloqueig sense precedents” en les negociacions laborals.
Durant la trobada, els docents remarcaran que el conflicte transcendeix la dimensió estrictament laboral i forma part d’un problema social més ampli, en què està en joc la defensa dels serveis públics i del model d’escola pública en català.