Xàtiva ret homenatge als maulets en una jornada de memòria i cultura popular

Batalla d'Almansa
Xàtiva ret homenatge als maulets en una jornada de memòria i cultura popular

La ciutat recorda la defensa de 1707 amb danses, manifest i una àmplia participació popular

28/04/2026 Memòria històrica

Xàtiva ha commemorat aquest 25 d’abril el tradicional homenatge als maulets, recordant la seva resistència durant la Guerra de Successió el 1707 davant l’avanç de les tropes borbòniques després de la Batalla d’Almansa.

La jornada ha començat amb la concentració de balladors, músics i participants a les portes de la Casa de Cultura, des d’on ha arrencat una cercavila pels carrers del centre històric fins a la plaça de Sant Francesc. L’acte s’ha obert amb una dansada popular que ha donat pas al moment central de la commemoració.

La lectura del manifest ha anat a càrrec de Xavier Serra, escriptor i membre de Plataforma per la Llengua, en un acte que ha combinat reivindicació històrica i compromís amb la llengua. Tot seguit, ha intervingut l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.

L’homenatge ha inclòs actuacions de dansa tradicional del Grup de Danses Socarrel i la Colla de dolçainers i tabaleters La Socarrà, així com l’ofrena d’una corona de llorer al monument dels maulets. La Muixeranga de Xàtiva ha posat el punt final amb el tradicional castell, en una escena carregada de simbolisme.

La jornada s’ha tancat amb una proposta cultural per a tots els públics amb l’espectacle El Monstre Petorro, que ha omplert el pati de la Casa de Cultura amb música, humor i participació familiar.

Amb aquest acte, Xàtiva manté viva la memòria dels maulets i reivindica el seu llegat com a símbol de resistència i identitat.

