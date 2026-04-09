Plataforma per la Llengua recorre al TSJC contra lexecució de la sentència sobre el català a lescola

Plataforma per la Llengua ha presentat un recurs de reposició al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la resolució que ordena executar la sentència que retalla el decret de protecció del català a l’escola. L’entitat considera que la interlocutòria és innecessària i respon a una petició “interessada” d’Asamblea por una Escuela Bilingüe.
Segons l’organització, la resolució no hauria d’alterar el funcionament dels centres, ja que els articles anul·lats ja estan regulats per altres normatives. Tot i això, alerta que es tracta d’un nou intent de pressionar el sistema educatiu i desgastar el model lingüístic.
Plataforma per la Llengua reclama al Govern que apliqui els articles del decret que continuen vigents, com els que fixen el català com a llengua d’ús en l’administració educativa, l’obligació d’utilitzar-lo en comunicacions i serveis, o l’exigència del nivell C2 per al professorat.
També destaca la importància dels projectes lingüístics de centre, la immersió i els mecanismes de seguiment per garantir les competències lingüístiques de l’alumnat.
L’entitat recorda que ja va recórrer l’anul·lació parcial del decret i que fins i tot va demanar la recusació de diversos magistrats del TSJC per manca d’imparcialitat en el procediment.