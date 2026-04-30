Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Llengua

Palma acull larribada de la Flama del Correllengua Agermanat amb una gran jornada per la llengua

La Flama de la Llengua fa via (15)
Els organitzadors fan una crida a omplir els carrers i places de Palma per rebre la flama i continuar avançant cap a un futur plenament en català.

30/04/2026 Llengua
Palma serà aquest diumenge 3 de maig l’escenari de l’arribada de la Flama de la Llengua del Correllengua Agermanat, que clourà el seu recorregut per Mallorca amb una jornada festiva i reivindicativa sota el lema “Sí a la llengua”.

Després de recórrer Catalunya Nord, el Principat i el País Valencià, i de passar per les Illes, la flama arribarà a la plaça d’Espanya després d’un recorregut pels carrers del centre de la ciutat, amb una comitiva que inclourà xeremiers, capgrossos i diverses entitats.

L’acte, convocat per Joves de Mallorca per la Llengua i Obra Cultural Balear, vol visualitzar el compromís de la societat mallorquina amb el català i reforçar la defensa col·lectiva de la llengua.

La jornada inclourà una ballada popular de ball de bot, la lectura del manifest del Correllengua i intervencions de representants de les entitats organitzadores. També es preveu el cant de La Balanguera, en el marc del centenari de la seva versió musicada, com a símbol del vincle entre llengua, cultura i identitat.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid