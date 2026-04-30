Palma acull larribada de la Flama del Correllengua Agermanat amb una gran jornada per la llengua

Després de recórrer Catalunya Nord, el Principat i el País Valencià, i de passar per les Illes, la flama arribarà a la plaça d’Espanya després d’un recorregut pels carrers del centre de la ciutat, amb una comitiva que inclourà xeremiers, capgrossos i diverses entitats.
L’acte, convocat per Joves de Mallorca per la Llengua i Obra Cultural Balear, vol visualitzar el compromís de la societat mallorquina amb el català i reforçar la defensa col·lectiva de la llengua.
La jornada inclourà una ballada popular de ball de bot, la lectura del manifest del Correllengua i intervencions de representants de les entitats organitzadores. També es preveu el cant de La Balanguera, en el marc del centenari de la seva versió musicada, com a símbol del vincle entre llengua, cultura i identitat.
Els organitzadors fan una crida a omplir els carrers i places de Palma per rebre la flama i continuar avançant cap a un futur plenament en català.