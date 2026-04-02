MÉS per Palma denuncia opacitat i precarietat en la gestió cultural de Javier Bonet

Dansa
La formació assenyala mancances de transparència en la companyia jove de dansa i en la producció de l’obra No tot foren flors, i reclama un canvi de model a la regidoria de Cultura

02/04/2026 Cultura

MÉS per Palma ha denunciat la manca de transparència i de garanties en diverses iniciatives impulsades per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma, encapçalada per Javier Bonet. La formació considera que tant el projecte de creació d’una companyia jove de dansa com la producció de l’obra No tot foren flors, en homenatge a Maruja Alfaro, posen de manifest un model de gestió cultural basat en decisions poc clares i en condicions laborals que, segons denuncia, precaritzen el sector.

En relació amb la companyia jove de dansa, MÉS alerta que no s’ha facilitat informació clara sobre la direcció artística, el plantejament del projecte ni les condicions de participació. La formació recorda, a més, que l’Associació de Professionals de Dansa de les Illes Balears (APDIB) ja havia advertit recentment que, tal com s’ha concebut, la iniciativa mescla formació i programació pública sense garantir estàndards professionals.

Segons MÉS, el fet que el projecte es basi en la participació d’escoles de dansa privades desvirtua l’objectiu d’una companyia pública. “No es tracta d’una companyia estable ni d’un veritable programa de professionalització, sinó d’una exhibició d’alumnat de centres privats finançada amb recursos públics”, ha denunciat el regidor de la formació, Miquel Àngel Contreras.

Pel que fa a les produccions pròpies de la regidoria, MÉS sosté que el cas de No tot foren flors reprodueix dinàmiques que el sector ja havia criticat anteriorment, com va passar amb la producció Ca Ses Monges, de Xesc Forteza. La formació denuncia opacitat en la selecció de la direcció artística i de l’autoria, així com en les condicions de contractació dels intèrprets.

En aquest sentit, critica que, en lloc de contractar directament actors i actrius, la regidoria hagi recorregut a intermediaris, una pràctica que, segons MÉS, genera dubtes sobre la seva legalitat, sobre les condicions laborals dels treballadors i sobre la gestió dels recursos públics. Contreras ha assegurat que “les decisions artístiques es prenen sense processos oberts ni criteris públics, fet que limita la igualtat d’oportunitats dins el sector i afavoreix les ingerències polítiques, tant en la contractació com en les decisions creatives”.

La formació considera que aquests casos no són fets aïllats, sinó part d’una manera de fer que ja ha provocat conflictes amb el sector cultural. En aquest marc, recorda el trencament de relacions de les associacions professionals de les arts escèniques amb la regidoria i diverses polèmiques vinculades a la gestió cultural municipal.

“El que estam veient no és una aposta clara per la cultura, sinó una manera de gestionar-la que genera opacitat i precarietat”, ha afirmat Contreras. Segons MÉS per Palma, el denominat “mètode Bonet” es caracteritza per decisions poc transparents, manca de participació del sector i una gestió allunyada de les necessitats reals dels professionals.

Davant aquesta situació, la formació reclama un canvi en la política cultural de l’Ajuntament de Palma i defensa una gestió més transparent, participativa i amb condicions dignes per als professionals. Segons MÉS, la cultura pública ha de garantir processos clars, oportunitats equitatives i un suport real al teixit cultural local.

