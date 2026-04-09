Manacor acull una nova edició de lAcampallengua amb cultura, música i reivindicació

Acampallengua 2026
El jovent de Mallorca es mobilitza els dies 11 i 12 d’abril en un esdeveniment que combina oci, llengua i compromís col·lectiu.

09/04/2026 Cultura

Manacor serà l’escenari aquest cap de setmana d’una nova edició de l’Acampallengua, la trobada organitzada per Joves de Mallorca per la Llengua que, des de 1997, s’ha consolidat com un referent cultural i reivindicatiu als territoris de parla catalana.

Durant dos dies, el municipi acollirà més d’una trentena d’activitats repartides entre el Parc de na Molla i diversos espais de la ciutat, amb propostes que combinen música, cultura popular, debats i activitats esportives.

Més enllà de l’oferta lúdica, l’organització reivindica l’Acampallengua com un espai de compromís amb la llengua i de construcció col·lectiva, especialment en un context marcat —segons han alertat— per l’individualisme i l’auge de posicions reaccionàries. Enguany, l’esdeveniment posarà el focus en la situació del català en l’àmbit educatiu i universitari.

El programa inclou concerts, tallers, xerrades, activitats de cultura popular i espais de debat, així com una jornada final de caràcter familiar amb fira d’entitats, activitats infantils i un dinar popular.

Amb aquesta nova edició, l’Acampallengua es reafirma com un espai per viure plenament en català i projectar un model de societat arrelat a la llengua, la cultura i la participació col·lectiva.

