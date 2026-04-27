La despesa militar mundial marca un nou rècord i l'estat espanyol entra al top 15 amb un fort augment

antimilitarisme
El Centre Delàs alerta que l’Estat espanyol destina prop de 39.500 milions a defensa, un 2,42% del PIB, en un context de creixement global sostingut

27/04/2026 Drets i Llibertats

La despesa militar mundial ha assolit el 2025 el seu màxim històric amb 2,9 bilions de dòlars, segons dades de l’Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), encadenant onze anys consecutius d’augment. Europa lidera el creixement amb increments destacats, mentre els països de l’OTAN concentren el 55% de la despesa global.

En aquest context, l’Estat espanyol ha entrat per primera vegada al grup dels 15 països amb més despesa militar. Segons el SIPRI, aquesta va arribar als 40.211 milions d’euros, amb un increment del 50% respecte a l’any anterior. El Centre Delàs d’Estudis per la Pau eleva la xifra real fins als 39.476 milions —un 2,42% del PIB— si s’hi incorporen partides militars repartides en altres ministeris.

L’augment s’explica pel compromís amb l’OTAN d’assolir el 2% del PIB i pel pla de rearmament aprovat el 2025. Això ha comportat l’impuls de grans programes d’armament, amb una previsió de despesa de més de 80.000 milions en les pròximes dècades.

El Centre Delàs alerta de la manca de transparència en aquests comptes i dels vincles amb empreses militars estrangeres, incloses israelianes i estatunidenques. També qüestiona l’eficàcia d’aquest increment en termes de seguretat i adverteix que pot agreujar els conflictes globals.

Diverses entitats pacifistes reclamen una reducció dràstica de la despesa militar i una reorientació cap a polítiques socials, davant d’un escenari en què, malgrat l’augment de la inversió en defensa, creix la sensació d’inseguretat global.

Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida per denunciar precarietat i manca de reconeixement
  2. Acció antimonàrquica contra la presència militar a lExpojove de Girona
  3. València omple els carrers pel 25 dAbril contra les agressions a la llengua i al país
  4. Commemoracions de l'assassinat dels germans Badia
  5. Tortosa acull el 23 dabril una mobilització conjunta per la llengua amb el Correllengua Agermanat i Sant Jordi
  6. "El català no és una opció, és la nostra manera de ser al món"
  7. La tercera jornada del Correllengua Agermanat culmina a Lleida i Barcelona en un doble clam per la llengua
  8. 25 d'abril de 1707: 319 anys de resistència
  9. El baix relleu del Tibidabo que recorda la proclamació de la República Catalana torna a reivindicar-se com a símbol de memòria
  10. Un llampegueig de la història de les germanes Serra
