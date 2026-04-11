La ballada i la glosada tanquen les activitats de dissabte de lAcampallengua 2026

La ballada i la glosada popular han posat el punt final a les activitats culturals de dissabte de l’Acampallengua 2026 a Manacor, en una jornada marcada per la participació i la reivindicació de la llengua i la cultura catalanes. Aquesta celebració final ha aplegat tant acampadors com veïns del municipi, convertint-se en un dels moments més destacats del cap de setmana.
Al llarg del dia, les activitats s’han desplegat en diversos espais del poble, amb una oferta variada que ha sabut connectar amb diferents interessos. Entre les propostes més concorregudes, ha destacat el show de Jèssica Pulla, així com la taula rodona “cultura popular amb perspectiva de gènere”, que han registrat una notable implicació del públic.
Aquestes activitats han posat el focus en donar veu als col·lectius minoritzats, mentre que altres espais com l’Espai Rebel o el taller de periodisme han servit per fomentar el pensament crític i la defensa dels drets humans. Paral·lelament, també s’han impulsat propostes artístiques com la pintura d’un mural col·lectiu o el taller de teatre.
En total, la jornada ha ofert una dotzena d’activitats que han combinat oci, formació i compromís social. El programa ha inclòs tornejos esportius, tallers, gimcanes, jocs antifeixistes, pòdcasts en directe i diverses taules rodones sobre qüestions com el català a les aules, el periodisme o la resposta col·lectiva davant l’auge del racisme.
També hi ha hagut espais específics com l’Espai Violeta, amb activitats centrades en la perspectiva de gènere i l’autodefensa feminista, així com propostes vinculades a la cultura popular com el taller de glossa i ball de bot, que han culminat amb la glosada i la ballada final.
Amb aquesta jornada, l’Acampallengua consolida el seu paper com a espai de trobada juvenil i de dinamització cultural al servei de la llengua, combinant festa, reflexió i compromís col·lectiu.