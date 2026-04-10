El Correllengua Agermanat engega el compte enrere amb un espot per mobilitzar el país

El Correllengua Agermanat entra en la recta final del compte enrere. Falta una setmana perquè la flama de la llengua iniciï el seu recorregut des de la tomba de Pompeu Fabra a Prada de Conflent, i l’organització ha presentat un espot que vol contagiar l’emoció i la il·lusió d’aquest moment arreu dels territoris de parla catalana.
El vídeo compta amb la participació de veus destacades del món cultural, entre les quals el poeta i escriptor valencià Josep Piera, i es planteja com una crida a la participació massiva i un homenatge a totes les generacions que han mantingut viva la llengua catalana.
La iniciativa, impulsada per més d’un centenar d’entitats, recorrerà més de 1.500 quilòmetres en 17 etapes i farà parada en una vuitantena de municipis, des de Prada fins a l’Alguer, entre el 19 d’abril i el 5 de maig de 2026. Al llarg del trajecte, s’hi programaran concerts, tallers, trobades i activitats esportives i culturals obertes a tota la ciutadania.
Una setmana per sumar-s’hi
Les inscripcions per participar en la cursa de relleus continuen obertes. Qualsevol persona interessada a córrer un dels trams pot formalitzar la seva participació a través del web oficial del projecte. Només cal facilitar les dades bàsiques, i l’organització assignarà el punt concret del recorregut.
Des de l’organització fan una crida a entitats, escoles, associacions i particulars a sumar-se a una iniciativa que vol demostrar la vitalitat, la cohesió i la força compartida de la llengua catalana.