El Correllengua Agermanat arribarà a València el 25 dAbril

El Correllengua Agermanat farà parada a València el pròxim 25 d’Abril, en el marc de la diada reivindicativa, i enllaçarà amb la manifestació convocada a les 18.00 h a la plaça de Sant Agustí en defensa de la llengua.
La flama entrarà al cap i casal cap a les 17.00 h per l’avinguda de la Constitució i recorrerà diversos carrers cèntrics —com el pont dels Serrans, la Porta de la Mar, Colom i Xàtiva— fins arribar al punt d’inici de la mobilització. L’organització ha previst que la cursa enllaci amb la manifestació després d’haver completat diversos trams pel centre de la ciutat.
La jornada culminarà a Picassent (l’Horta Sud) amb el concert de retorn del grup La Gossa Sorda, que tornarà als escenaris deu anys després del seu comiat.
Acte central a Barcelona
Uns dies abans, el 21 d’abril, Barcelona acollirà l’acte central del Correllengua Agermanat a la plaça Comercial, una jornada que combinarà cultura popular, música i reivindicació.
L’organització planteja aquesta cita com un dels moments més destacats del recorregut de la flama, amb actuacions de grups i artistes com Auxili, Els Catarres, La Fúmiga, Companyia Elèctrica Dharma, Júlia Colom, Mar Grimalt, La Maria, Pèl de Gall, Pitxorines i Xanguito, entre d’altres.
Durant l’acte també es farà la lectura del manifest del Correllengua i una interpretació col·lectiva de la cançó “Amb el cor”, abans del concert final d’Auxili.
Una cursa per la llengua arreu dels Països Catalans
El Correllengua Agermanat és una cursa popular de relleus no competitiva que té com a objectiu fer arribar la flama de la llengua catalana arreu dels territoris de parla catalana. Impulsada per Joves de Mallorca per la Llengua i amb la participació de més d’un centenar d’entitats, la iniciativa recorrerà més de 1.500 quilòmetres, de Prada a l’Alguer, entre el 19 d’abril i el 5 de maig de 2026.
Les inscripcions per participar-hi continuen obertes i són gratuïtes, amb trams adaptats a tots els públics.