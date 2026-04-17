El Correllengua Agermanat arrenca a Prada amb una flama que recorrerà 1.500 km pels Països Catalans

El Correllengua Agermanat 2026 arrenca aquest diumenge 19 d’abril a Prada amb l’encesa d’una flama que recorrerà més de 1.500 quilòmetres per tots els territoris de parla catalana. La iniciativa, de caràcter social i esportiu, mobilitza milers de voluntaris amb l’objectiu de reivindicar l’ús i la unitat de la llengua catalana.
Inici a Prada, a la tomba de Pompeu Fabra
La jornada inaugural tindrà lloc a Prada, al costat de la tomba de Pompeu Fabra. Els actes començaran a les 9.30 h amb una ofrena floral, lectura de manifestos i actuacions culturals. Un cop encesa, la flama es dividirà en dos recorreguts: un en direcció a Perpinyà i l’altre cap a la Cerdanya.
A l’acte s’hi preveu la presència del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
Relleus populars i parada a Bulaternera
Des de Prada, la flama avançarà amb relleus populars, especialment en bicicleta. L’organització adverteix que el tram cap a la Cerdanya és exigent físicament, mentre que el recorregut cap al Riberal està pensat també per a la participació familiar.
A Bulaternera es farà una aturada amb lectura de manifest i un dinar popular abans de reprendre el recorregut per carreteres secundàries.
El rugbi porta la flama a Perpinyà
L’arribada a Perpinyà tindrà un fort component simbòlic i esportiu. La flama entrarà pel pont dels Aviadors fins a l’estadi Gilbert Brutus, on jugadors dels Dracs Catalans agafaran el relleu.
Posteriorment, a Aimé Giral, es llegirà un manifest i es faran activitats familiars, abans que jugadors de l’USAP transportin la flama fins al Castellet. Des d’allà, continuarà el recorregut en bicicleta cap a Vilanova de Raó, el Voló i la Jonquera.
Una crida a la participació
L’organització anima la ciutadania a participar en qualsevol dels trams o a sortir al carrer per saludar el pas de la flama. També ha habilitat un web per coordinar els relleus i garantir la presència de voluntaris a tot el recorregut.
Amb el lema “Sí a la llengua!”, el Correllengua Agermanat es proposa convertir aquesta acció en un gran acte col·lectiu de reivindicació i cohesió als Països Catalans.
ACTE CENTRAL A PERPINYÀ🏃♀️❤️🔥— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 15, 2026
🗓️ El 19 d’abril arribarà la flama a Perpinyà per marcar un abans i un després. Veniu a veure-la ✨
📍Aimé Giral
Una sola veu, una sola llengua!❤️🔥
