Centenars de persones planten cara a les restriccions daccés a la Serra de Tramuntana

La mobilització, convocada per l’associació Dret de Pas, ha servit per recollir signatures de suport a les al·legacions presentades contra el text legislatiu en tramitació. L’entitat considera que la proposta actual introdueix limitacions «desproporcionades» i reclama una revisió profunda del projecte.
Entre les demandes, destaquen l’eliminació de restriccions que afecten l’ús social del territori, la recuperació i catalogació dels camins públics i l’adopció de criteris basats en evidències tècniques. Les organitzacions convocants han valorat positivament la resposta popular i han destacat la participació en aquesta primera acció convocada pel col·lectiu.
La concentració s’ha desenvolupat en un ambient festiu i reivindicatiu i ha culminat amb la lectura d’un manifest en què els organitzadors alerten que la futura llei pot suposar «un canvi profund en la relació entre la ciutadania i el territori». Segons denuncien, el text aposta per un model basat «en la prohibició general», amb tràmits burocràtics «difícils o impossibles de complir» i possibles duplicitats amb la normativa vigent en matèria de camins públics.
Un dels punts que genera més preocupació és la regulació d’activitats com el ciclisme de muntanya, que podria quedar limitat a itineraris específicament autoritzats per l’administració. L’entitat alerta que l’exigència de permisos per circular per finques privades pot comportar una restricció efectiva de l’accés social a la serra.
Dret de Pas defensa que els usos esportius i recreatius són compatibles amb la conservació del patrimoni natural i qüestiona la base de les limitacions plantejades. Segons argumenta, no hi ha evidències científiques que justifiquin restriccions generalitzades al ciclisme de muntanya i assenyala que els principals factors d’erosió dels camins són «la pluja i la manca de manteniment».
La mobilització de Selva s’inscriu en un debat creixent sobre la gestió i l’accés als espais naturals, amb la Serra de Tramuntana com a escenari central de tensions entre conservació, usos socials i regulació administrativa.