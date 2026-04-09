88è aniversari de lafusellament de Carrasco i Formiguera, referent del catalanisme democràtic

La figura del dirigent d’Unió Democràtica simbolitza la lluita per l’autodeterminació, la llengua i la democràcia.

09/04/2026 Política

Aquest any es commemora el 88è aniversari de l’afusellament a Burgos de Manuel Carrasco i Formiguera, dirigent d’Unió Democràtica de Catalunya i una de les figures destacades del catalanisme polític del segle XX.

Format en entorns del catalanisme i el catolicisme social, Carrasco va evolucionar cap a posicions més radicals en defensa dels drets nacionals de Catalunya, allunyant-se de la Lliga Regionalista i impulsant projectes propis com el setmanari L’Estevet.

Regidor a l’Ajuntament de Barcelona als anys vint, va defensar l’ús oficial del català i es va enfrontar a les posicions conservadores del seu entorn polític. Durant la dictadura de Primo de Rivera, va ser empresonat i perseguit per la seva activitat política.

Amb la proclamació de la República, esdevingué diputat i conseller, destacant per la defensa de l’Estatut de Núria i del dret a l’autodeterminació, així com per la voluntat d’encaixar Catalunya en un marc republicà de respecte mutu.

Des d’Unió Democràtica, va promoure un projecte nacionalista, republicà i d’inspiració cristiana, amb una forta vocació social i democràtica.

Perseguit durant la Guerra Civil, va ser finalment afusellat pel franquisme a Burgos, convertint-se en símbol de la repressió contra el catalanisme i en referent de compromís polític i nacional.

