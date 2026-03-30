USTEC·STEs planta el Govern i exigeix reobrir la mesa sectorial amb un pla alternatiu de desburocratització

USTEC·STEs (IAC) ha presentat un pla alternatiu amb 30 mesures per reduir la burocràcia als centres educatius i ha exigit la reobertura immediata de la mesa sectorial. El sindicat acusa el Govern de mantenir un model privatitzador, d’evitar el debat sobre salaris i ràtios i de deixar fora de la negociació la majoria sindical.
El sindicat majoritari a l’ensenyament públic denuncia que l’anunci del Govern sobre un nou pla de desburocratització arriba tard i és clarament insuficient. Segons USTEC·STEs, el Departament d’Educació ha tornat a actuar sense una voluntat real de diàleg amb el conjunt del personal educatiu, tot marginant les organitzacions sindicals majoritàries.
En resposta, el sindicat ha fet públic un pla alternatiu amb 30 mesures concretes, elaborat a partir de més de 250 aportacions de docents i personal d’atenció educativa. L’objectiu, asseguren, és reduir de manera efectiva la càrrega burocràtica i retornar temps educatiu als centres.
USTEC·STEs critica que el model del Govern es basi en noves licitacions i plataformes externalitzades per gestionar aspectes clau del sistema educatiu. A parer del sindicat, aquesta aposta aprofundeix en la fragmentació i la privatització, i allunya la gestió educativa del control públic.
També qüestiona la dependència creixent de plataformes privades com Google i Microsoft en la relació amb famílies i alumnat, malgrat les disfuncions que, segons recorda, ja han denunciat diverses famílies. En contraposició, defensa la creació d’un entorn digital únic, interoperable i de titularitat pública, inspirat en models com Séneca.
El sindicat adverteix que el pla del Govern és contradictori, ja que planteja descarregar els centres però no preveu reforços estructurals de plantilla. Sense més personal d’administració i serveis, més suport administratiu i més recursos humans, sosté, no hi pot haver una desburocratització real. En aquest sentit, recorda que moltes escoles rurals acumulen tres cursos sense personal PAS.
Entre les mesures que el Govern hauria deixat fora, USTEC·STEs destaca la reducció de tràmits redundants, l’eliminació d’informes duplicats, la supressió de documents sense retorn pedagògic, la simplificació de protocols, la reducció de reunions i un pla de desconnexió digital que respecti els períodes no lectius, així com un canvi de cultura administrativa basat en la confiança professional.
Finalment, el sindicat denuncia que el Govern pretén tornar a excloure la majoria sindical situant el seguiment del pla dins la comissió de l’acord amb CCOO i UGT. Davant d’això, exigeix la convocatòria urgent de la mesa sectorial per negociar salaris, ràtios, recursos per a l’escola inclusiva i mesures efectives de desburocratització.