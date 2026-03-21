Un president indecent
21/03/2026 Hemeroteca

De la indecència política i ètica del PSOE no en falten exemples al llarg de la història recent: Loapa, GAL, 155 … Tampoc dels seus incompliments amb relació a Catalunya en matèria d’inversions i traspassos. Són la seva dinàmica habitual. En aquests darrers, mal que ens pesi, han tingut la col·laboració necessària dels qui representaven que es deixaven enganyar. Així tenien l’aplaudiment triomfal d’unes inversions i d’uns traspassos que mai arribarien.

I si n’arribava alguna cosa, n’era una mera ombra prima del que s’havia anunciat. Any rere any, durant més de tres dècades. Entre el PSOE i CiU o entre el PP i CiU. La comèdia repetitiva es va acabar amb el tripartit del president Maragall i la promesa de Zapatero de l’“apoyaré el Estatut que apruebe el Parlamento de Cataluña” seguit del cop de porta de Rajoy als morros del president Mas pel pacte fiscal. Hem retornat en aquell punt: ara ERC fa de CiU amb un guió encara més surrealista. El PSOE de Sánchez no té vergonya de dir que no complirà amb ERC pel que fa a la recaptació de l’IRPF (i la resta d’impostos). Simultàniament, el president Illa reafirma que no pensa exigir al PSOE que compleixi el que va signar, però reclama a ERC que li aprovi els pressupostos. És a dir: 1, el govern espanyol reafirma que no traspassarà ni l’IRPF; 2, el president Illa descarta pressionar el govern espanyol perquè compleixi; 3, el president Illa promet que el govern del PSOE complirà després que ERC voti els pressupostos, i 4, el president Illa pressiona ERC i els tracta d’irresponsables.

Sorprèn que tants agents econòmics i socials s’afegeixin a rematar una ERC autoacorralada. Enalteixen l’engany i la indecència.

Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Presentació a lAteneu Barcelonès del llibre "La revolució pendent", sobre la memòria del PSAN-Provisional
  2. La paraula que va trencar el silenci
  3. El SEPC convoca vaga estudiantil el 20 de març en suport a les reivindicacions docents
  4. La placa dedicada al creador de lEstelada a Barcelona desapareguda des de lany 2018 apareix finalment a Wallapop
  5. Dones dels Països Catalans convoquen una trobada a València per commemorar el 8 de Març
  6. El batlle de Sant Martí Vell sapuja el sou amb el vot contrari de Som Poble  CUP
  7. Reclamen al batlle de Sant Martí Vell 300 euros d'un multa per una protesta antimonàrquica
  8. 90a concentració a Via Laietana 43 per exigir memòria i justícia davant la comissaria de la repressió
  9. Dos agents de la Guàrdia Civil, a judici per vexar un ciutadà per parlar català a laeroport del Prat
  10. Mallorca cantarà La Balanguera de manera simultània el 29 de maig en una gran convocatòria popular
