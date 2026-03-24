Son Sardina impulsa una jornada reivindicativa per reclamar espais públics i de gestió popular

La diada del 28 de març a Can Banya combinarà activitats culturals i participació veïnal en el marc de la campanya per la plaça i el casal de Can Pesquet.

24/03/2026 Drets i Llibertats

El conjunt d’entitats i associacions de Son Sardina ha convocat per al proper dissabte 28 de març una jornada reivindicativa a la plaça de Can Banya per reclamar espais públics i de gestió popular al poble. La diada s’inscriu en la campanya Plaça i casal a Can Pesquet, públics i de gestió popular, impulsada aquest mes per l’Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga i l’Associació de Veïnats sardinera.

La iniciativa dona continuïtat a una reivindicació veïnal sostinguda durant anys, centrada en la necessitat de disposar d’espais de trobada i d’organització comunitària per a les entitats locals, especialment aquelles vinculades a la cultura popular, el calendari festiu i la defensa dels interessos socials.

Fa pocs mesos, l’Ajuntament de Palma va aprovar una partida de 220.000 euros per adquirir el solar de Can Pesquet, després d’un llarg procés de mobilització veïnal. A partir d’aquest punt, la campanya ha impulsat un procés participatiu obert al conjunt del poble per definir els usos futurs de la plaça i el casal.

En aquest sentit, s’ha distribuït una enquesta entre el veïnat —tant en format físic com a través de les xarxes socials— per recollir propostes i necessitats. En menys de dues setmanes, ja s’han recollit més d’un centenar de respostes individuals, a les quals s’hi sumen les aportacions de les entitats locals. Davant la bona acollida, els organitzadors han decidit allargar el procés participatiu fins a finals de mes.

La campanya compta amb el suport d’un ampli teixit associatiu del poble, que inclou entitats educatives, culturals i socials. Entre aquestes, hi ha l’Associació de Famílies de l’escola, els dimonis Enfocats, els escoltes, l’Associació de majors, el GREC, els cossiers, els geganters o la comissió de festes, entre d’altres.

La jornada del 28 de març vol visibilitzar aquesta xarxa comunitària i la seva activitat. El programa inclou tallers oberts i gratuïts —com ioga, bonsai, llengües o contacontes—, una exhibició d’arts marcials i un espai de disseny participatiu per continuar recollint propostes sobre el futur de la plaça i el casal. La diada es tancarà amb actuacions de cultura popular i un dinar popular obert a tothom.

La reivindicació pren especial rellevància davant la manca d’espais públics disponibles al poble i la incertesa sobre la continuïtat de l’actual casal, propietat de CaixaBank, el conveni del qual finalitza el 2027.

Les més llegides Les més votades
  1. Presentació a lAteneu Barcelonès del llibre "La revolució pendent", sobre la memòria del PSAN-Provisional
  2. La placa dedicada al creador de lEstelada a Barcelona desapareguda des de lany 2018 apareix finalment a Wallapop
  3. El batlle de Sant Martí Vell sapuja el sou amb el vot contrari de Som Poble  CUP
  4. La màfia castellana
  5. La paraula que va trencar el silenci
  6. Dos agents de la Guàrdia Civil, a judici per vexar un ciutadà per parlar català a laeroport del Prat
  7. Vist per sentència el judici de la peça Sitjas Motor del cas Mercuri a lAudiència de Barcelona
  8. La vaga docent arrenca amb talls viaris, mobilitzacions a Barcelona i una setmana de protestes fins divendres
  9. Acte a l'Ateneu Barcelonès sobre la persecució judicial de l'independentisme
  10. L'extrema dreta manté Perpinyà, però el mapa municipal de la Catalunya Nord queda fragmentat
