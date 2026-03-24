Son Sardina impulsa una jornada reivindicativa per reclamar espais públics i de gestió popular

El conjunt d’entitats i associacions de Son Sardina ha convocat per al proper dissabte 28 de març una jornada reivindicativa a la plaça de Can Banya per reclamar espais públics i de gestió popular al poble. La diada s’inscriu en la campanya Plaça i casal a Can Pesquet, públics i de gestió popular, impulsada aquest mes per l’Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga i l’Associació de Veïnats sardinera.
La iniciativa dona continuïtat a una reivindicació veïnal sostinguda durant anys, centrada en la necessitat de disposar d’espais de trobada i d’organització comunitària per a les entitats locals, especialment aquelles vinculades a la cultura popular, el calendari festiu i la defensa dels interessos socials.
Fa pocs mesos, l’Ajuntament de Palma va aprovar una partida de 220.000 euros per adquirir el solar de Can Pesquet, després d’un llarg procés de mobilització veïnal. A partir d’aquest punt, la campanya ha impulsat un procés participatiu obert al conjunt del poble per definir els usos futurs de la plaça i el casal.
En aquest sentit, s’ha distribuït una enquesta entre el veïnat —tant en format físic com a través de les xarxes socials— per recollir propostes i necessitats. En menys de dues setmanes, ja s’han recollit més d’un centenar de respostes individuals, a les quals s’hi sumen les aportacions de les entitats locals. Davant la bona acollida, els organitzadors han decidit allargar el procés participatiu fins a finals de mes.
La campanya compta amb el suport d’un ampli teixit associatiu del poble, que inclou entitats educatives, culturals i socials. Entre aquestes, hi ha l’Associació de Famílies de l’escola, els dimonis Enfocats, els escoltes, l’Associació de majors, el GREC, els cossiers, els geganters o la comissió de festes, entre d’altres.
La jornada del 28 de març vol visibilitzar aquesta xarxa comunitària i la seva activitat. El programa inclou tallers oberts i gratuïts —com ioga, bonsai, llengües o contacontes—, una exhibició d’arts marcials i un espai de disseny participatiu per continuar recollint propostes sobre el futur de la plaça i el casal. La diada es tancarà amb actuacions de cultura popular i un dinar popular obert a tothom.
La reivindicació pren especial rellevància davant la manca d’espais públics disponibles al poble i la incertesa sobre la continuïtat de l’actual casal, propietat de CaixaBank, el conveni del qual finalitza el 2027.