Obertes les inscripcions al Correllengua Agermanat, que passarà per Alcanar i Vinaròs el 24 dabril

La participació és gratuïta i accessible a totes les edats, amb trams d’un quilòmetre que es poden completar de manera individual o col·lectiva. L’organització destaca que es tracta d’una activitat pensada també per a famílies i infants, amb l’objectiu de fomentar la implicació popular.
El Correllengua Agermanat és una cursa no competitiva que vol fer arribar la flama de la llengua catalana a tots els territoris que la comparteixen. Impulsada per Joves de Mallorca per la Llengua i amb la col·laboració de més d’un centenar d’entitats, la iniciativa sortirà de Prada de Conflent —des de la tomba de Pompeu Fabra— i culminarà a l’Alguer el 5 de maig.
Al llarg del recorregut, estructurat en 17 etapes i amb parada en una vuitantena de municipis, s’organitzaran activitats culturals, esportives i festives per reivindicar l’ús social del català i la seva unitat.
Coincidint amb l’obertura d’inscripcions, l’organització ha fet públic també l’espot promocional del projecte, amb la participació de clubs esportius i personalitats del món cultural.