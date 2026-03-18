Obertes les inscripcions al Correllengua Agermanat, que passarà per Alcanar i Vinaròs el 24 dabril

El Correllengua Agermanat ha obert les inscripcions per participar en la cursa de relleus que, del 19 d’abril al 5 de maig de 2026, recorrerà més de 1.500 quilòmetres arreu dels territoris de parla catalana. La iniciativa és oberta a tothom i les inscripcions es poden formalitzar a través del formulari disponible al web oficial.

La flama del Correllengua arribarà a les Terres de l’Ebre i el nord del País Valencià el pròxim 24 d’abril, amb pas per Tortosa, Amposta, Alcanar, Vinaròs, les Coves de Vinromà i la Pobla Tornesa. Els trams entre Alcanar i Vinaròs ja estan oberts a inscripcions i es podran fer tant corrent com en bicicleta.

La participació és gratuïta i accessible a totes les edats, amb trams d’un quilòmetre que es poden completar de manera individual o col·lectiva. L’organització destaca que es tracta d’una activitat pensada també per a famílies i infants, amb l’objectiu de fomentar la implicació popular.

El Correllengua Agermanat és una cursa no competitiva que vol fer arribar la flama de la llengua catalana a tots els territoris que la comparteixen. Impulsada per Joves de Mallorca per la Llengua i amb la col·laboració de més d’un centenar d’entitats, la iniciativa sortirà de Prada de Conflent —des de la tomba de Pompeu Fabra— i culminarà a l’Alguer el 5 de maig.

Al llarg del recorregut, estructurat en 17 etapes i amb parada en una vuitantena de municipis, s’organitzaran activitats culturals, esportives i festives per reivindicar l’ús social del català i la seva unitat.

Coincidint amb l’obertura d’inscripcions, l’organització ha fet públic també l’espot promocional del projecte, amb la participació de clubs esportius i personalitats del món cultural.

