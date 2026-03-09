MÉS per Palma proposa destinar 50 milions de GESA a comprar 360 pisos per lluitar contra lemergència habitacional

Palma, 9 de març de 2026– MÉS per Palma ha denunciat avui la incapacitat del Partit Popular de gestionar la situació social creada a l’antiga presó de Palma. També ha censurat la seva manca de resposta davant l’emergència habitacional que pateixen centenars de famílies de la ciutat. La portaveu de la formació, Neus Truyol, ha criticat que el govern municipal del PP “continua improvisant i mirant cap a una altra banda” mentre persones amb sous baixos i en risc d’exclusió social viuen situacions cada vegada més precàries.
La proposta de MÉS per Palma: invertir en habitatge ara
MÉS per Palma planteja que una part dels 120 milions d’euros que el Partit Popular vol destinar al projecte de GESA es redirigeixi a la compra immediata d’habitatges per ampliar el parc públic municipal. Concretament, la formació proposa destinar 50 milions d’euros a adquirir pisos ja existents a Palma per convertir-los en habitatges públics i per donar resposta urgent a famílies en situació de vulnerabilitat.
Si a Palma el preu mitjà d’un habitatge se situa entorn dels 4.000 euros per metre quadrat, amb 50 milions d’euros l’Ajuntament podria comprar entre 150 i 170 pisos de 75 o 80 metres quadrats; però si, a més, actua amb eines com el tanteig i retracte que permet la Llei d’Habitatge de les Illes Balears, la capacitat pública encara és molt més gran. Basta veure que en una operació de desembre de 2024 feta entre l’IBAVI i la SAREB es varen adquirir 10 habitatges per 1.389.000 euros; és a dir, amb una mitjana estimada de 138.900 euros per habitatge. A aquest preu, amb 50 milions d’euros es podrien arribar a comprar 360 habitatges. Això és el que proposa MÉS per Palma: multiplicar l’habitatge públic i posar les institucions al servei de la majoria social, no del mercat especulatiu. “Això és actuar de veritat contra l’emergència habitacional, no fer anuncis buits”, ha afirmat Neus Truyol.
El batle està tot sol amb el projecte de GESA
MÉS per Palma també ha subratllat que pel que respecta al projecte per a l’edifici de GESA el batle Martínez i el PP han quedat absolutament tots sols tant políticament com socialment. De fet, cap altre partit amb representació municipal els dóna suport, i el projecte també ha generat una forta oposició veïnal. “El projecte de GESA només servirà per ampliar els problemes que ja tenim: més pressió turística i més augments dels preus de l’habitatge. El PP està tot sol. Ni els partits, ni els veïnats, ni les entitats socials comparteixen el seu pla”, ha afegit Truyol.
Emergència habitacional i fracàs de gestió
MÉS per Palma ha recordat que la situació de l’antiga presó de Palma evidencia la manca de planificació, la inexistència d’empatia i l’absència de responsabilitat social del govern municipal. Moltes entitats socials que treballen diàriament amb persones en risc d’exclusió ja han alertat de la gravetat de la situació. “Les associacions fan la feina que l’Ajuntament no està fent. Coneixen la realitat, acompanyen les famílies i alerten del problema mentre el PP improvisa i arriba tard a tot”, ha denunciat Truyol.
Un canvi d’actitud
MÉS per Palma reclama al govern municipal que abandoni la política d’improvisació permanent i que actuï amb urgència davant la crisi d’habitatge que viu la ciutat.
“La solitud del Partit Popular li fa defensar projectes faraònics i no destinar recursos a garantir un habitatge digne per a les persones que més el necessiten”, ha conclòs Neus Truyol.