MÉS per Palma denuncia la incoherència de lEstat per mantenir la casa dEmili Darder en mans de Defensa

MÉS per Palma ha denunciat la “incoherència greu” del Govern espanyol per mantenir en mans del Ministeri de Defensa la casa del batle republicà Emili Darder, assassinat pel feixisme el 1937, mentre impulsa la retirada de símbols que exalten la dictadura franquista.
La formació assenyala que la inclusió del monòlit de Sa Feixina dins el catàleg d’elements a retirar és una “passa encertada”, però considera contradictori que no s’hagi avançat en la restitució dels béns espoliats a les víctimes del franquisme. Segons MÉS, els mateixos motius que justifiquen eliminar simbologia franquista haurien d’implicar també la reparació d’aquests espolis.
La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha afirmat que “el que va passar amb Darder no és només història: és una ferida oberta”, i ha defensat que la seva restitució és una qüestió de justícia democràtica. En la mateixa línia, el diputat de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha assegurat que “si avui condemnam aquells fets, hem d’actuar en conseqüència”.
Reclam de restitució i ús públic
MÉS per Palma exigeix la devolució immediata de la casa d’Emili Darder a la ciutat i la seva transformació en un espai de memòria democràtica obert a la ciutadania. La formació defensa que no es tracta només d’un immoble, sinó d’un element clau per dignificar la memòria de les víctimes del franquisme.
Truyol ha estat contundent en aquest punt i ha reclamat que l’Estat deixi de ser “hereu passiu d’un robatori” i retorni la propietat a la ciutadania. “La casa ha de tornar al poble, que és a qui pertany la seva memòria”, ha afirmat.
Un immoble sense ús i sense restitució
L’habitatge, situat al carrer Antoni Planas i Franch de Palma, continua actualment en mans del Ministeri de Defensa i no té cap ús públic. Tot i que l’any 2013 s’hi va instal·lar una placa commemorativa, el procés de cessió no ha avançat en més d’una dècada.
Des del Congrés dels Diputats, Vidal ha registrat diverses iniciatives i preguntes per instar el Govern espanyol a actuar. Segons denuncia, “fa anys que demanam respostes i actuacions concretes, i el silenci és la norma”.
Pressió institucional
MÉS per Palma ha advertit que mantindrà la pressió institucional fins aconseguir la restitució de l’immoble. La formació reclama al Govern espanyol que passi “de les declaracions als fets” i faci un gest clar de reparació.
En aquest sentit, Truyol ha exigit el desallotjament de l’exèrcit de la propietat i la seva reconversió en un espai de memòria i democràcia. “Palma no pot esperar més”, ha conclòs.