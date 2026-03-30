Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Educació

Valencià a l'escola
Les Trobades de Secundària i Batxillerat reuneixen milers destudiants en defensa del valencià en un context de pressió lingüística

Agost i Castelló de Rugat acullen les jornades comarcals amb 27 centres participants i més de 70 activitats, mentre les entitats criden a matricular en valencià i a mobilitzar-se davant les polítiques educatives

30/03/2026 Educació

Les Trobades de Secundària i Batxillerat en Valencià han reunit aquest cap de setmana milers d’estudiants a Agost i Castelló de Rugat, en unes jornades marcades per la reivindicació lingüística i la defensa de l’ensenyament en valencià en un context d’ingerència política en el currículum educatiu.

Agost (l’Alacantí) i Castelló de Rugat (la Vall d’Albaida) han estat els dos principals punts de trobada d’aquesta edició de les Trobades 2026, amb la participació de 18 centres al municipi alacantí i 9 més a la Vall d’Albaida. Al llarg del matí, milers d’alumnes, docents i membres de la comunitat educativa han participat en activitats, tallers i accions íntegrament en valencià.

L’IES l’Arc d’Agost ha acollit la trobada de l’Alacantí, en una jornada que ha posat el focus en la llengua com a eix central de l’activitat educativa. Paral·lelament, a Castelló de Rugat, la cercavila ha donat el tret d’inici a una jornada que s’ha desenvolupat a l’avinguda de la Vall d’Albaida, amb una alta participació i implicació del territori.

Les jornades han estat marcades també per un context polític que les entitats organitzadores qualifiquen d’hostil. En aquest sentit, Laura Segura, vicepresidenta de La Cívica, ha remarcat la importància de les Trobades com a espai de conscienciació: “Matricular en valencià és fer una aposta pel futur de les següents generacions”, ha afirmat, coincidint amb l’inici imminent del període de matriculació, previst per al 7 de maig.

En la mateixa línia, Ismael Vicedo, d’Escola Valenciana, ha defensat que l’elecció del valencià té beneficis no només culturals, sinó també en termes d’integració i igualtat d’oportunitats. Vicedo ha criticat les “decisions motivades per l’odi i contràries a l’evidència”, com el veto a autors del conjunt del domini lingüístic, i ha fet una crida a participar en la vaga educativa del 31 de març.

El model lingüístic i tecnològic també ha estat al centre del debat. Les entitats denuncien una tendència a desplaçar el valencià i a introduir mesures que, al seu parer, debiliten el sistema públic educatiu. En aquest context, les Trobades han esdevingut un espai de reafirmació col·lectiva en defensa de la llengua.

A més dels centres educatius, nombroses entitats han participat en l’organització de les jornades. A Castelló de Rugat hi han col·laborat, entre altres, l’EOI de la Vall d’Albaida – Empar Granell, la Mancomunitat, AVSA, associacions socials i culturals i diverses institucions públiques. A Agost, hi han estat presents sindicats com CCOOPV i STEPV, així com el Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant. En total, s’han ofert 77 tallers, activitats i punts informatius.

Els alcaldes dels municipis amfitrions han destacat la importància de l’esdeveniment. L’alcaldessa de Castelló de Rugat, Vicenta Boscà, ha expressat el seu “orgull” per acollir la Trobada, mentre que l’alcalde d’Agost, Juanjo Castelló, ha posat en valor la implicació de la comunitat educativa.

Des de la Universitat d’Alacant, el vicerector Salvador Ivorra ha subratllat que les Trobades són “la demostració que el valencià és una llengua viva” i ha destacat el seu paper en la connexió entre escola, territori i futur.

La jornada de Castelló de Rugat ha incorporat també el Premi Ressonant, que en només tres anys s’ha consolidat com un dels elements centrals de la trobada. El grup Karraskot s’ha imposat en aquesta edició, seguit de BAF i Red Hot Chilly Mandarina.

Des de la coordinadora comarcal Covalba han reivindicat la importància de vincular llengua i cultura: “Reivindicar el valencià també és fer-lo sonar a les aules, als carrers i als escenaris”, han assenyalat, destacant el paper de les Trobades com a espai per “cosir país, territori i comarca”.

Les Trobades d’Escola Valenciana continuaran els pròxims mesos en diversos municipis del país, en una nova edició que combina mobilització, cultura i educació en defensa de la llengua

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid