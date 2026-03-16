La placa de la plaça dedicada al creador de l'estelada apareix a la venda a "Wallapop"

La placa de la placeta de Vicenç Albert Ballester i Camps, creador de l’estelada, ha aparegut a la venda al portal de compravenda Wallapop després d’haver desaparegut fa anys de l’espai públic de Barcelona. La troballa ha estat denunciada per la Fundació Reeixida, que fa temps que reclama a l’Ajuntament la restitució d’aquest element del nomenclàtor municipal.
La placa, inaugurada oficialment el 14 de desembre de 2013 en un espai situat a la cruïlla del carrer Comerç amb el passeig de Lluís Companys, va desaparèixer arran de l’enderroc dels antics “jutjats nous” de Barcelona, on estava instal·lada. Des d’aleshores, malgrat diverses instàncies presentades al districte de Ciutat Vella i al nomenclàtor municipal, l’entitat assegura que no ha rebut cap resposta efectiva del consistori.
Segons explica la Fundació Reeixida, el 15 de març de 2026 un amic de l’entitat va advertir que la placa es trobava anunciada a Wallapop per un particular. L’entitat considera “vergonyosa” tant la desaparició sense explicacions d’una placa oficial del mobiliari urbà com la manca de resposta institucional davant les reclamacions fetes durant anys.
La dedicació d’una plaça a Vicenç Albert Ballester (1872–1938), editor, activista i impulsor de l’estelada, va ser una reivindicació històrica del moviment catalanista. La proposta havia estat plantejada ja durant la Segona República però va quedar truncada amb l’arribada de la dictadura franquista. Finalment, després de diverses gestions impulsades per la societat civil i per la Comissió del Centenari de l’Estelada, el nomenament es va materialitzar el 2013.
La Fundació Reeixida reclama ara a l’Ajuntament de Barcelona, a l’alcalde Jaume Collboni i als grups municipals que recuperin i restitueixin immediatament la placa a l’espai que li correspon, i adverteix que la seva desaparició és un exemple del desinterès institucional per la memòria col·lectiva.
Vicenç Albert Ballester, nascut a Barcelona el 1872 i mort al Masnou el 1938, va ser un destacat activista del catalanisme radical. Va impulsar publicacions com La Tralla, va participar en diverses iniciatives patriòtiques i és considerat el creador de la bandera estelada, símbol de l’independentisme català.