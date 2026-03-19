La CUP de Reus defensarà les mobilitzacions del sector educatiu al ple municipal

“Vivim una mobilització històrica per part del personal educatiu de Catalunya i cal que Reus sigui exemplar i es comprometi en la defensa de l’educació pública digna i en català”, així ha justificat la portaveu de la CUP de Reus, Mònica Pàmies, la moció que l’organització anticapitalista portarà al ple municipal d’aquest divendres. “Dimarts 10.000 professionals del sector educatiu van omplir els carrers de Tarragona fartes que se’n riguin a la seva cara i el PSC pacti als despatxos amb els sindicats minoritaris de l’àmbit educatiu. El PSC ha de rectificar, i podem començar aquesta pressió en la nostra ciutat”, argumenten els cupaires.
La moció que ha presentat la CUP planteja traslladar a la institució les demandes “de sentit comú” del sector educatiu: la millora de les condicions laborals, recursos necessaris, reducció de ràtios i gratuïtat de l’educació infantil, així com la reducció de la burocràcia als centres escolars, garantia de la immersió lingüística i reducció progressiva dels concerts educatius fins a eliminar-los, per tal d'acabar amb el model actual de doble xarxa d’escola concertada i pública finançada amb els diners de tothom segreguen per classe social l’accés a l’educació. A més, en l’àmbit d’actuació local, proposen que la regidoria d’educació de Reus instauri un procés amb garanties d’escolta, participació i vot amb la comunitat educativa local -AMIPA’s, Centres Escolars…- per fer seguiment i avaluar de forma anual el funcionament de la zonificació escolar i adaptar-la a les necessitats reals per tal de garantir l’accés a l’educació pública, de proximitat i la no segregació.
“La defensa de l’escola pública de qualitat ha de complir amb tots aquests punts”, ha assenyalat Pàmies, tot explicant que han rebutjat les esmenes del PSC que volien eliminar els concerts educatius a les concertades. “I creiem que és el moment de posicionar-se. I li preguntem al PSC: per què es pot garantir a 390 milions d’euros a la concertada i deixant engrunes a la pública: per què els docents s’han de mobilitzar amb vagues i vagues per condicions dignes? Per què, en canvi, els Mossos d’Esquadra tenen una ampliació de 4000 € anuals i els professionals educatius 200 €? Per això no hem acceptat cap esmena, perquè la defensa de l’educació pública no pot renunciar de cap recurs: material, econòmic, baixada de ràtios, una bona atenció a la diversitat, aturar la segregació o de blindar el català”.
Reconeixement del treball de cures
D’altra banda, la CUP de Reus portarà al ple una bateria de propostes centrades en la reivindicació del treball de cures. Així, les cupaires volen posar sobre la taula que tasques com les de netejar la casa, cuidar els malalts, cuinar, organitzar la jornada, en resum, cuidar so essencial perquè el món continuï funcionant. Un treball que serveix per sostenir l’economia i la societat i sovint, no és reconegut ni remunerat i recau, especialment, en les dones i població migrant, adverteix la regidora Aleida López, tot indicant que “posar la vida al centre implica desfamiliaritzar i desmercantilitzar les cures, traslladant la seva responsabilitat cap a una estructura pública, universal i de qualitat”.
“Parlem de mesures viables i necessàries perquè una societat pugui governar-se i erradiqui les desigualtats, incorporant a tothom de la mateixa manera i amb els mateixos drets” assenyala López, tot subratllant que “per assolir-ho, calen estructures que garanteixin la reproducció de la vida: educació pública, sanitat universal, serveis socials robustos, habitatge digne i temps per a la participació política, cultural i comunitària. Sense aquests pilars forts, la càrrega de sostenir la vida recau de manera desigual sobre determinats col·lectius, especialment sobre les dones”.