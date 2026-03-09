La comunitat educativa convoca una assemblea oberta a Reus per preparar les vagues densenyament

Membres de la comunitat educativa del Camp de Tarragona es reuniran aquest divendres 13 de març a les 17 h a la plaça del Mercadal de Reus per defensar l’ensenyament públic i organitzar les mobilitzacions convocades al sector educatiu la setmana vinent.
La trobada, que prendrà la forma d’una assemblea oberta, està impulsada per part del professorat que es va tancar l’11 de febrer a l’Institut Salvador Vilaseca de Reus, juntament amb docents d’altres centres del Baix Camp i diferents col·lectius vinculats a la comunitat educativa. A la convocatòria també hi participaran treballadors del personal d’atenció educativa (PAE), personal laboral docent, professionals del lleure educatiu i del personal d’administració i serveis (PAS).
L’objectiu de l’assemblea és debatre la situació actual de les negociacions amb el Departament d’Educació i coordinar l’organització de les vagues convocades a Catalunya. Al Camp de Tarragona la jornada de vaga està prevista per al dimarts 17 de març, mentre que divendres de la mateixa setmana hi ha convocada una aturada a tot el país.
Els organitzadors també han convidat associacions de famílies i entitats veïnals perquè puguin explicar com la situació del sistema educatiu afecta les famílies i els barris. Paral·lelament a l’assemblea, s’ha previst un berenar popular i un taller de pancartes per a infants, amb la voluntat de facilitar la participació de les famílies.
Entre les principals reivindicacions del sector hi ha la reducció de les ràtios a les aules, que molts docents consideren actualment saturades; l’augment de recursos per garantir una educació inclusiva real; i una major inversió pública en educació. Segons denuncien, tant el govern espanyol com el català destinen al voltant del 3% del PIB a educació, molt per sota de la mitjana europea, situada al voltant del 6%.
El professorat també reclama reduir la càrrega burocràtica que recau sobre els docents i recuperar el poder adquisitiu perdut en els darrers anys. Segons el col·lectiu, en els últims quinze anys els salaris han perdut prop d’un 25% de poder adquisitiu a causa de la inflació, mentre les condicions de treball als centres s’han anat deteriorant.
Amb aquesta assemblea, la comunitat educativa vol reforçar la mobilització i preparar les protestes de la setmana vinent per reclamar millores en les condicions laborals i una educació pública de més qualitat.