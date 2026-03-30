LSTEI denuncia els atacs homòfobs i la manca de respecte a la diversitat

L’STEI expressa el suport al docent que ha estat objecte d’atacs homòfobs i a la comunitat educativa de l’IES Baltasar Porcel d’Andratx, en una dinàmica molt preocupant de menyspreu de la diversitat i a les orientacions sexuals.
El sindicat considera inadmissible que els docents hagin de fer feina en un ambient en què es donen amb freqüència delictes d’odi i en què es normalitzen situacions de violència molt preocupants.
En aquest sentit denuncia la llavor de l’odi que l’extrema dreta va escampant arreu, amb casos com els vídeos recents davant centres educatius en què es fomenta el rebuig a les persones amb orientacions sexuals que se surten del que Vox prescriu; un atac que va més enllà de l’entorn escolar i que s’estén a altres àmbits de la societat.
L’STEI exigeix que el professorat pugui fer feina en un ambient de respecte i de valoració de la tasca professional, a l’hora que reclama, com ha fet el claustre del centre d’Andratx, una resposta clara i efectiva de les institucions.
Tots aquesta atacs a la convivència i a les opcions personals no poden quedar impunes.