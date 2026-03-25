LAcampallengua 2026 convertirà Manacor en un gran espai de cultura i reivindicació en català

L’Acampallengua 2026, organitzat per Joves de Mallorca per la Llengua, oferirà enguany una trentena d’activitats durant el cap de setmana de l’11 i 12 d’abril, convertint Manacor en un espai de trobada per a la cultura, la participació i la reivindicació en català.
La programació s’iniciarà dissabte al matí amb tornejos esportius de futbol i bàsquet, i continuarà amb tallers i activitats culturals distribuïdes en diversos punts del municipi. Entre les propostes destacades hi haurà un taller de teatre, la creació del mural participatiu de l’Acampallengua, espais de debat com l’Espai Rebel i un espectacle drag.
Pel que fa a les xerrades, el programa inclou una taula rodona sobre cultura popular amb perspectiva de gènere, una altra sobre periodisme amb la participació de Margalida Solivellas, Mercè Pinya i joves professionals del sector, així com un episodi en directe del pòdcast No n’hi ha per tant, amb Guillem Colom.
La cultura popular guanyarà protagonisme durant l’horabaixa amb la glosada i la ballada finals, que culminaran amb una cercavila des del centre de Manacor fins al Parc de na Molla, espai que acollirà el concert principal del festival. L’escenari reunirà artistes d’arreu dels Països Catalans com Nastallat, Maria Jaume, Auxili, La Ludwig Band i Plan-ET.
La jornada de diumenge mantindrà l’activitat amb una ruta de memòria històrica, una fira d’entitats i diverses propostes culturals i lúdiques. Entre aquestes, destaquen el taller i torneig de truc amb Toni Horrach i Toni Rabassó, així com activitats familiars amb espectacles infantils i una mostra de cultura popular amb castellers.
El cap de setmana es tancarà amb un dinar popular i una trobada cantada oberta a tothom.
L’organització destaca que l’Acampallengua manté la seva vocació de combinar festa, cultura i reivindicació, amb una oferta pensada per a tots els públics. L’esdeveniment és possible gràcies a la implicació de més de 180 voluntaris, que participen en la preparació i el desenvolupament de les activitats.
Totes les propostes són obertes al públic i es desenvoluparan al llarg del cap de setmana, consolidant Manacor com a punt de referència per viure la llengua i la cultura en primera persona.
Aquí podeu veure a Instagram les activitats de dissabte:
https://www.instagram.com/p/DWL3guwjdDj/?igsh=MTN2OTZmcWplYm80Ng==
Aquí les de diumenge:
https://www.instagram.com/p/DWO0Rd8DWad/?igsh=MWlwdWlueHZ2ZDh3aQ==