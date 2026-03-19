Els sindicats de CaixaBank eleven la pressió i convoquen vaga pel 27 de març

Les organitzacions sindicals que integren la Representació Legal de les Persones Treballadores (RLPT) en CaixaBank han anunciat la convocatòria d'una vaga de 24 hores el pròxim 27 de març, coincidint amb la celebració de la Junta General d'Accionistes de l'entitat.

19/03/2026 Laboral
Aturada parcial a CaixaBank

La decisió es produeix després del seguiment massiu de l'atur parcial del passat 9 de març, que va superar fins i tot al registrat en la jornada de mobilització del 3 de febrer, i davant el que els sindicats consideren una absència total de resposta per part de la Direcció al missatge traslladat per la plantilla, segons informa la Intersindical.

Segons la representació sindical, malgrat les mobilitzacions i a les reiterades anomenades al diàleg, l'entitat no ha plantejat mesures concretes ni compromisos verificables per a abordar els problemes que afecten el dia a dia dels treballadors i treballadores.

Les organitzacions sindicals denuncien que la plantilla continua suportant una pressió comercial elevada, objectius que consideren desproporcionats i una deterioració del clima laboral, i reclamen l'obertura d'una negociació real que permeti introduir canvis estructurals en el model comercial i en l'organització del treball.

En aquest context, els sindicats han decidit intensificar el calendari de mobilitzacions i traslladar el conflicte a l'àmbit públic coincidint amb la Junta General d'Accionistes, amb l'objectiu que la Direcció de l'entitat assumeixi la necessitat d'abordar aquesta situació.

La representació sindical recorda que els resultats rècord de CaixaBank són fruit de l'esforç de la seva plantilla, i reclama la posada en marxa de mesures concretes, mesurables i negociades que permetin avançar cap a entorns de treball sostenibles, respecte professional i un model comercial equilibrat.

Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Presentació a lAteneu Barcelonès del llibre "La revolució pendent", sobre la memòria del PSAN-Provisional
  2. El SEPC convoca vaga estudiantil el 20 de març en suport a les reivindicacions docents
  3. Reclamen al batlle de Sant Martí Vell 300 euros d'un multa per una protesta antimonàrquica
  4. La paraula que va trencar el silenci
  5. Dones dels Països Catalans convoquen una trobada a València per commemorar el 8 de Març
  6. La placa dedicada al creador de lEstelada a Barcelona desapareguda des de lany 2018 apareix finalment a Wallapop
  7. El batlle de Sant Martí Vell sapuja el sou amb el vot contrari de Som Poble  CUP
  8. La Intersindical acusa CCOO i UGT de traïció i crida a desbordar-los amb una vaga massiva a leducació
  9. 90a concentració a Via Laietana 43 per exigir memòria i justícia davant la comissaria de la repressió
  10. USTEC·STEs - (IAC) obre una consulta al professorat i crida a mantenir les vagues del 16 al 20 de març
