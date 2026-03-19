Els sindicats de CaixaBank eleven la pressió i convoquen vaga pel 27 de març

La decisió es produeix després del seguiment massiu de l'atur parcial del passat 9 de març, que va superar fins i tot al registrat en la jornada de mobilització del 3 de febrer, i davant el que els sindicats consideren una absència total de resposta per part de la Direcció al missatge traslladat per la plantilla, segons informa la Intersindical.
Segons la representació sindical, malgrat les mobilitzacions i a les reiterades anomenades al diàleg, l'entitat no ha plantejat mesures concretes ni compromisos verificables per a abordar els problemes que afecten el dia a dia dels treballadors i treballadores.
Les organitzacions sindicals denuncien que la plantilla continua suportant una pressió comercial elevada, objectius que consideren desproporcionats i una deterioració del clima laboral, i reclamen l'obertura d'una negociació real que permeti introduir canvis estructurals en el model comercial i en l'organització del treball.
En aquest context, els sindicats han decidit intensificar el calendari de mobilitzacions i traslladar el conflicte a l'àmbit públic coincidint amb la Junta General d'Accionistes, amb l'objectiu que la Direcció de l'entitat assumeixi la necessitat d'abordar aquesta situació.
La representació sindical recorda que els resultats rècord de CaixaBank són fruit de l'esforç de la seva plantilla, i reclama la posada en marxa de mesures concretes, mesurables i negociades que permetin avançar cap a entorns de treball sostenibles, respecte professional i un model comercial equilibrat.