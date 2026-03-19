El PSOE de Palma vota per aturar el polvorí però Sánchez el manté viu: MÉS denuncia una contradicció insostenible

Palma, 19 de març de 2026– MÉS per Palma denuncia la contradicció del PSOE de Palma després d’haver votat a favor de les esmenes per limitar el militarisme i aturar el polvorí de Son Sant Joan. La formació alerta que el suport socialista a Cort xoca frontalment amb la realitat: el projecte depèn del Govern de Pedro Sánchez i del Ministeri de Defensa de Margarita Robles, i encara no s’ha descartat oficialment.
La moció ha estat rebutjada amb els vots del PP i VOX que amb el seu vot en contra demostren que estan a favor del polvorí i que el port i l’aeroport de Palma sigui utilitzats amb finalitats bèl·liques.
El vot que obliga a donar explicacions
Les esmenes aprovades presentades per MÉS per Palma a una moció del propi PSOE en defensa de la pau, inclouen limitar l’ús militar de ports, aeroports i espai aeri de Mallorca, i exigir la retirada definitiva del projecte polvorí. “Si el PSOE ha votat a favor, ara ha d’explicar per què el seu propi Govern manté viu el projecte”, afirma Miquel Àngel Contreras. “No es pot votar una cosa a Palma i fer la contrària des de Madrid.”
La realitat que no canvia
El projecte preveu un magatzem de “material estratègic”, és a dir, armament, a la base de Son Sant Joan. Tot i que alguns mitjans han publicat que no es farà, no existeix cap comunicació oficial que confirmi la seva cancel·lació, i la memòria continua publicada al portal de contracció de l’estat. “El problema és clar: no hi ha cap pronunciament clar de Defensa”, adverteix Contreras. “Sense això, el projecte continua viu malgrat el vot d’avui.”
Denúncia política
MÉS exigeix coherència immediata al PSOE i al Govern espanyol. “El ‘No a la Guerra’ no pot ser només un vot simbòlic”, sentencia Contreras. “Ha de servir per a Gaza, per a l’Iran i també per a Palma i Mallorca.” “Si el PSOE és coherent, avui mateix ha d’exigir a Sánchez i a Robles que descartin oficialment el polvorí.”
Han de ser clars