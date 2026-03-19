El nou Clínic i la transformació de la Diagonal posen en debat el model de ciutat

El Dossier del Carrer 172 analitza els interrogants que genera el trasllat de l’Hospital Clínic, així com les implicacions urbanístiques i socials del nou barri projectat a Can Rigalt, el desenvolupament final de Porta Diagonal i l’ampliació de la Universitat de Barcelona a la Zona Universitària. El número també incorpora mirades històriques del territori i compta amb la participació de centres d’estudis i periodistes dels tres municipis afectats: Barcelonal’Hospitalet i Esplugues.

19/03/2026

Amb el tram final de la Diagonal urbanitzat arran del Fòrum de les Cultures, l’altre extrem de l’avinguda encara es troba en plena redefinició. Els pròxims anys, aquest espai es convertirà en un dels principals escenaris de transformació urbana de l’àrea metropolitana, amb el trasllat de l’Hospital Clínic als terrenys esportius de la Universitat de Barcelona i la creació d’uns 1.200 habitatges a l’Hospitalet de Llobregat, especialment a Can Rigalt.

Aquest conjunt d’actuacions coincideix amb la culminació del districte empresarial i biomèdic Porta Diagonal, a Esplugues de Llobregat, un projecte hereu del polèmic Pla Caufec, i dibuixa un nou pol sanitari, universitari i econòmic que supera les fronteres municipals.

El número 172 de Carrer aborda aquesta transformació des d’una mirada crítica, posant sobre la taula els riscos de pressió immobiliària i els efectes sobre el teixit veïnal. En aquest sentit, l’estudi SOS Habitatge alerta dels processos d’especulació que expulsen residents dels seus barris.

La publicació també inclou reportatges sobre la DGAIA -ara DGPPIA-; la defensa de la memòria de la presó de la Trinitat Vella, vestigi de la repressió franquista contra les dones; o la nova ordenança cívica, que continua posant la gent sense recursos en el punt de mira. També entrevistem Héctor Martínez, de Descontrol Editorial, per parlar de la gestió de l’espai públic per Sant Jordi.

Precisament per escalfar motors per Sant Jordi, dediquem tres pàgines a llibres relacionats amb Barcelona i els barris a la secció Barcelones, que obre amb un reportatge que recorda els 30 anys de l'okupació del Cinema Princesa. I la Contra recull el testimoni de la cantant indie Marta Knight.

El Carrer 172 ja es pot consultar i descarregar al web, i els pròxims dies el trobareu als més de 200 punts de distribució habituals.

