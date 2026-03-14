El Correllengua Agermanat passarà per Valls el 22 dabril

La primera edició del Correllengua Agermanat, una iniciativa que recorrerà tots els Països Catalans del 19 d’abril al 5 de maig, farà parada a Valls el proper 22 d’abril. L’acte tindrà lloc a dos quarts de quatre de la tarda a la plaça del Blat, en el marc dels relleus que travessaran la comarca de l’Alt Camp.
La iniciativa es va presentar aquest divendres 13 de març al Casal Popular La Turba, en un acte organitzat per les entitats que integren la Comissió Correllengua de Valls per la Llengua.
Durant la presentació, la portaveu del Correllengua Agermanat a Catalunya, Anna Rosselló, va explicar que la iniciativa cívica d’abast nacional “pretén reivindicar l’ús social del català i la unitat de la llengua”. Per la seva banda, Teresa Guasch, de Valls per la Llengua, va destacar la importància que els agents socials i la ciutadania s’impliquin activament en la defensa i promoció de l’ús del català.
Finalment, Roger Gonzàlez va detallar el recorregut del Correllengua per l’Alt Camp, que es dividirà en quatre subtrams: de la Riba a Picamoixons, de Picamoixons a Valls, de Valls a Alcover i d’Alcover a la Selva del Camp.
Com participar-hi
Les persones interessades poden participar-hi corrent —inscrivint-se al formulari https://ja.cat/correllenguaagermanatvalls—, assistint a la rebuda de la flama el 22 d’abril a les 15.30 h a la plaça del Blat, on Jèssica Pulla llegirà el manifest, o adquirint la samarreta del Correllengua Agermanat al local de La Bajoca.
El mateix dia, a les 18 h, tindrà lloc també l’acte “A tota veu”, organitzat per Òmnium Alt Camp a Ca Xapes.
Moció municipal i política lingüística
En paral·lel, Valls per la Llengua, espai de cooperació que agrupa 88 entitats de la ciutat, ha impulsat una moció que es debatrà al Ple municipal del 23 de març. El text, subscrit pels grups de Junts, Esquerra, CUP i PSC, dona suport al Correllengua Agermanat i insta l’Ajuntament de Valls a aprovar aquest any un pla de política lingüística per a la ciutat, en la línia del treball que impulsa el Consell de Política Lingüística de Valls.