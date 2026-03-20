Antimilitarisme
Denuncien que BBVA ha destinat més de 12.000 milions a empreses vinculades a l’ocupació de Palestina

20/03/2026 Drets i Llibertats

Membres que impulsen Banca Armada han denunciat aquest divendres, en el marc de la Junta General d’Accionistes del BBVA a Bilbao, que l’entitat financera continua augmentant les seves inversions en empreses vinculades a l’ocupació de Palestina i a la indústria armamentística. Segons les dades presentades, el banc ha destinat més de 12.060 milions de dòlars a aquestes activitats en els darrers anys.

Una investigació recent apunta que el BBVA ha concedit préstecs i operacions financeres a empreses que operen des d’assentaments il·legals a territoris palestins per valor de 8.671 milions de dòlars entre 2023 i 2025. A més, durant el 2025 mantenia inversions en bons i accions d’aquestes mateixes empreses per un valor de 3.389 milions.

Durant la intervenció a la junta, activistes del Centre Delàs i de Setem Hego Haizea han recordat que aquestes pràctiques s’inscriuen en el que diversos informes internacionals consideren una economia vinculada a l’ocupació i al conflicte. També han assenyalat que el BBVA ha finançat empreses d’armament que subministren material a l’exèrcit israelià.

En aquest sentit, entre 2022 i 2024 el banc ha invertit més de 1.639 milions de dòlars en la indústria militar, incloent-hi empreses implicades en la producció i modernització d’armes nuclears. De fet, el 2025 l’entitat es va situar com la tercera a l’Estat espanyol en finançament armamentístic i en el lloc 41 a escala internacional.

Les organitzacions denunciants han alertat que aquestes inversions contribueixen a la militarització global i han reclamat al BBVA que abandoni qualsevol vinculació amb empreses implicades en conflictes armats o vulneracions dels drets humans.

Aquesta acció forma part d’una campanya sostinguda que continuarà les properes setmanes amb intervencions a les juntes d’accionistes d’altres grans entitats financeres com Santander, CaixaBank i Banc Sabadell.

