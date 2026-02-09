Terraferida alerta que lhivern de 2025 ja supera la pressió humana dels pics destiu de fa 25 anys

Els mesos d’hivern de 2025 a les Illes Balears ja registren una presència de persones superior als dies de màxima afluència turística de fa 25 anys, segons dades de l’Indicador de Pressió Humana (IPH) sintetitzades per Terraferida a partir de xifres de l’IBESTAT.
L’IPH estima la càrrega demogràfica real diària que suporten les Illes, sumant població resident i visitants. Les dades mostren un increment sostingut que trenca definitivament la distinció entre temporada alta i baixa. Així, el 20 d’abril de 2024 hi havia 1.544.089 persones a les Illes, una xifra superior al màxim registrat el 10 d’agost de l’any 2000 (1.538.375). Encara és més revelador que el 27 de març de 2025 s’assolís una pressió similar al pic absolut de l’estiu de 1997.
El dia de més càrrega humana del 2025, el 6 d’agost, la xifra es va disparar fins a les 2.062.787 persones, evidenciant una situació de saturació estructural.
Mallorca, amb sòl per a més de mig milió de noves places
Segons els càlculs més conservadors de Terraferida, Mallorca disposa actualment de sòl no urbà amb capacitat per construir fins a 178.252 habitatges, cosa que podria encabir un mínim de 554.756 persones, sense comptar el sòl urbà consolidat que encara permet augmentar densitats i alçades.
A aquest escenari s’hi suma la incertesa sobre el creixement de la planta hotelera, que continua tramitant nous projectes malgrat els anuncis de contenció institucional.
L’entitat ecologista alerta especialment de l’impacte de la Llei 4/2025 d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl, que permet edificar sòl rústic qualificat com a Àrea de Transició als set municipis més poblats de l’illa. Aquest canvi afecta 1.246 hectàrees i obre la porta a densitats de fins a 225 habitants per hectàrea, convertint aquest sòl en “una bomba demogràfica” en una illa amb recursos ja al límit.
Davant aquest context, Terraferida reclama una moratòria urgent del creixement urbanístic i turístic de Mallorca per evitar un col·lapse territorial, social i ambiental.