Protesta veïnal a Llíria contra linici de les obres duna planta de biometà

La protesta de Llíria s’emmarca en una onada de mobilitzacions contra plantes de biogàs i biometà al País Valencià. Dissabte passat, centenars de persones es van concentrar a València per denunciar l’impacte d’aquests projectes en municipis com Casinos (Camp de Túria), Domeño (Serrans), Xiva i Bunyol (Foia de Bunyol) Utiel i Sant Antoni de Requena (Plana d'Utiel)

24/02/2026 Drets i Llibertats

Desenes de veïns i veïnes s’han concentrat aquest dimarts davant el solar on han començat les obres per implantar una planta de biometà al municipi de Llíria (Camp de Túria) per mostrar el seu rebuig al projecte. Amb pancartes i consignes com “açò no és verd” o “ens volen matar”, el veïnat ha denunciat l’impacte ambiental i social que, al seu parer, comportarà la infraestructura.

La concentració, convocada a les 10 del matí i amb previsió de reprendre’s a la vesprada, ha anat creixent al llarg del dia. Els manifestants han reclamat la presència de l’alcalde, Paco Gorrea (PSPV), i han criticat que el govern local no haja paralitzat el projecte. També han qüestionat que una iniciativa que es presenta com a sostenible comence amb la tala d’ametlers en flor.

Por als impactes ambientals i sanitaris

El veïnat alerta que la planta gestionarà grans volums de residus orgànics i que podria comportar males olors, augment del trànsit pesant i afectacions a la salut. Segons denuncien, es preveu el pas de fins a 126 camions diaris carregats de residus.

A la protesta també hi ha assistit l’alcalde de Casinos, Miguel Navarré (Compromís), que ha assegurat que el seu municipi, com a territori limítrof, no ha estat consultat. Navarré ha advertit que altres macroplantes similars han generat problemes d’olors malgrat disposar dels permisos corresponents.

L’Ajuntament i l’empresa defensen la legalitat

Per la seua part, l’alcalde de Llíria ha afirmat que el consistori té competències limitades i que la llicència de moviment de terres s’ha tramitat després de consultes a la Conselleria. Ha anunciat, però, que es farà una auditoria ambiental a través de la Universitat Politècnica de València per supervisar l’impacte de la planta.

L’empresa promotora, The Green Vector, sosté que el projecte incorpora les millors tècniques disponibles per evitar emissions i olors i que compta amb Declaració d’Impacte Ambiental favorable i Autorització Ambiental Integrada.

Mobilització al conjunt arreu del País Valencià

La protesta de Llíria s’emmarca en una onada de mobilitzacions contra plantes de biogàs i biometà al País  Valencià. Dissabte passat, centenars de persones es van concentrar a València per denunciar l’impacte d’aquests projectes en municipis com Casinos, Domeño, Chiva, Buñol, Utiel o San Antonio de Requena.

Els col·lectius veïnals adverteixen que continuaran mobilitzant-se i presentant al·legacions per frenar unes instal·lacions que consideren “la punta de l’iceberg” d’un model que, asseguren, pot convertir les comarques de l’interior en zones de concentració de residus.

