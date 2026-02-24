Llibertat.cat
Plataforma per la Llengua llança la campanya "No a la censura en la literatura" contra el veto a autors al currículum valencià

Literatura censurada
Plataforma per la Llengua ha posat en marxa la campanya “No a la censura en la literatura” per denunciar la decisió de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana d’excloure del currículum de Valencià: llengua i literatura de batxillerat autors de Catalunya i les Illes Balears.

24/02/2026 Llengua

Segons l’entitat, aquesta mesura suposa que l’alumnat deixarà d’estudiar obres de figures com Mercè Rodoreda o Ramon Llull, entre molts altres autors clau de la literatura en llengua catalana. Plataforma per la Llengua qualifica la decisió de “censura” i alerta que empobreix el bagatge cultural dels estudiants i trenca els vincles literaris entre territoris que comparteixen llengua.

En el manifest fet públic, l’entitat defensa que impedir a l’alumnat conéixer una part essencial de la literatura en la seua llengua “és tancar una finestra al món” i retallar eines per comprendre’l i qüestionar-lo. També recorda paraules de Rodoreda sobre la centralitat de la llengua com a fonament cultural i reivindica que “la llengua és compartida; la literatura, també”.

Crida a la mobilització

La campanya anima la comunitat educativa i la ciutadania a mobilitzar-se per fer fracassar el que consideren un “greu atac” del PP i Vox a la cultura i a les llibertats acadèmiques. El manifest incorpora una cita de Vicent Andrés Estellés —“Baixa al carrer i participa”— per apel·lar a una resposta sostinguda des de les aules, els centres educatius i el món cultural.

Plataforma per la Llengua demana a la Conselleria d’Educació que retire la mesura i restituïsca al currículum els autors de tot l’àmbit lingüístic, seleccionats amb criteris pedagògics i literaris i no per fronteres administratives. També anima claustres i consells escolars a aprovar acords interns de suport a la literatura del conjunt del domini lingüístic i a programar activitats al voltant dels autors vetats.

Vies legals obertes

En l’àmbit institucional, els serveis jurídics de l’entitat han sol·licitat al govern valencià els informes que justifiquen el canvi curricular i estudien totes les vies legals per denunciar el que consideren una vulneració dels drets lingüístics i del pluralisme educatiu.

La campanya es vehicula a través d’un manifest obert a adhesions que es pot signar al web de l’entitat. “Llegir és resistir”, conclou el text, que convida persones i col·lectius a sumar-se a la defensa d’un currículum complet de llengua i literatura en valencià.

