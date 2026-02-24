La Ludwig Band, Maria Jaume, Auxili, Plan-ET i Nastallat tocaran al concert de lAcampallengua 2026

Joves de Mallorca per la Llengua ha anunciat avui el cartell complet del concert de l’Acampallengua 2026, que se celebrarà el dissabte 11 d’abril en el marc de la quinzena edició de l’esdeveniment, que enguany torna a Manacor. El concert comptarà amb les actuacions de Nastallat, Maria Jaume, La Ludwig Band, Auxili i Plan-ET, en una nit que tornarà a convertir la música en català en un espai de trobada, celebració i reivindicació col·lectiva.
Aquesta edició serà especialment significativa per a diversos dels artistes del cartell. La Ludwig Band oferirà el seu primer concert a Mallorca i ho farà amb un nou directe per presentar el seu nou disc; Maria Jaume tornarà als escenaris amb una nova proposta musical, que es podrà escoltar per primera vegada en directe; Nastallat també presentarà en directe el seu nou disc; i Plan-ET presentarà el seu nou EP. Auxili, una de les bandes més destacades del panorama musical en català, completarà un cartell que promet una nit inoblidable.
L’Acampallengua arriba enguany a la seva quinzena edició i ho fa tornant a Manacor, un municipi amb una llarga tradició cultural i un fort compromís amb la llengua catalana. L'Acampallengua de Joves de Mallorca per la Llengua és molt més que un concert: és un cap de setmana d’activitats culturals, lúdiques i reivindicatives, amb acampada, tallers, xerrades, cultura popular i espais de socialització plenament en català, que s’aniran anunciant més endavant.
Les entrades per al concert ja estan a la venda a través de Ticketib:
https://ticketib.com/ca/events/acampallengua-2026
Per a més informació sobre l’Acampallengua 2026 i les activitats del cap de setmana, es pot consultar el web de l’entitat: